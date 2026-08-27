샵링커, 소상공인 스마트상점 기술보급사업 2차 모집 지원

AI 핵심 요약beta
- 샵링커지앤씨가 26일부터 9월 30일까지 소상공인 모집을 시작했다.
- 스마트상점 사업 참여 소상공인은 샵링커 요금을 최대 2년 지원받는다.
- AI 상품등록·상세페이지 등으로 판매 경쟁력 강화에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 쇼핑몰 통합관리 솔루션 전문기업 샵링커지앤씨가 소상공인시장진흥공단 주관 '2026년 스마트상점 기술보급사업'의 2차 참여 소상공인 모집을 8월 26일부터 9월 30일까지 진행한다고 밝혔다.
샵링커지앤씨는 지난 3월 해당 사업의 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기술공급기업으로 선정된 바 있다. 이번 2차 모집을 통해 더 많은 소상공인이 샵링커 솔루션을 비용 부담 없이 활용하도록 지원할 계획이다.
스마트상점 기술보급사업은 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 주관하며, 소상공인의 경영환경 개선을 위해 스마트 기술 도입을 지원하는 정부 사업이다.
온라인 판매 중이거나 온라인 판매를 시도하려는 소상공인은 본 사업을 통해 샵링커 서비스 이용 요금 전액을 최대 2년간 지원받을 수 있다.
샵링커는 국내외 다양한 온라인 쇼핑몰의 상품 등록, 주문 수집, 재고 관리, 배송 관리, 매출 분석, 고객 관리(CS) 등의 업무를 하나의 시스템에서 통합 관리하는 솔루션이다.
올해는 AI 상품 등록과 AI 인사이트 등 온라인 판매자의 업무 편의를 높이는 AI 기반 기능을 선보이고 있다. 또한 스마트 알림톡과 재고 관리 등 주요 기능의 개선를 통해 반복 업무를 줄이고 효율적인 쇼핑몰 운영을 지원한다.
최근에는 AI 기반 상품 상세페이지 제작 솔루션 '샵링커 AI 메이커스'를 출시했으며, 판매 대금을 빠르게 정산받을 수 있는 선정산 서비스도 추가했다.
샵링커사업본부장 한정길 상무는 "최근 AI 상세페이지, AI 상품 등록, 선정산 서비스까지 출시해 참여 소상공인들이 판매 경쟁력을 높일 수 있도록 서비스를 개선했다"며 "소상공인들이 안정적인 사업 운영과 성장을 계속 지원하겠다"고 말했다.
whitss@newspim.com