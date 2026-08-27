호텔로 마약 보내고 AI로 추적 회피…관세청, 국제우편 밀수범 전원 검거

다크웹·코인·AI까지 동원한 마약 밀수

올해 7월 기준 총 954건·1054kg 마약류 적발

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 국경 단계의 1차 검사를 통과한 국제우편물을 다시 검사하는 '2차 마약 저지선'에서 마약류 10건이 적발됐다. 세관은 '통제배달' 등을 통해 관련 밀수사범을 모두 검거했다.

관세청은 지난 4월 우정사업본부와 협업해 전국 5개 주요 우편집중국에 국제우편 '2차 저지선'을 설치한 이후 7월까지 총 10건의 마약류를 적발하고, 관련 밀수사범을 100% 검거했다고 27일 밝혔다.

이종욱 관세청장이 27일 세종 재정경제부에서 마약수사 성과를 브리핑 중이다[사진=관세청]

2차 저지선은 국경 단계 검사를 통과한 국제우편물을 우편집중국에서 한 차례 더 선별·검사하는 이중 단속 체계를 말한다.

특히 단순히 마약을 압수하는 데 그치지 않고 실제 수취인을 추적하는 '통제배달'을 활용해 밀수사범을 검거했다는 설명이다. 통제배달은 세관이 적발한 마약류를 수사관의 감시 아래 정상적으로 배송되는 것처럼 보내 실제 수취인과 배후 인물을 특정하는 수사 방식이다.

실제로 미국 국적 피의자가 대마 카트리지 4점을 커피 봉지에 숨겨 자신이 묵을 국내 호텔로 보낸 사건에서는 동서울우편집중국의 2차 저지선이 마약을 적발했다. 서울세관은 통제배달을 통해 호텔에서 우편물을 수령하려던 피의자를 현장에서 검거했다.

태국에서 국제우편으로 야바 약 4000정을 들여온 사건에서는 수취지를 변경하는 방식이 동원됐다. 해외 발송책과 국내 유통책·수거책이 역할을 나눠 지인의 집을 허위 수취지로 사용했다. 인천공항세관은 통제배달과 잠복수사를 통해 유통책을 붙잡은 뒤 다시 통제배달을 실시해 오토바이를 타고 마약을 수거하러 온 조직원까지 검거했다.

다크웹과 가상자산, 인공지능(AI)을 이용해 추적을 피하려 한 사례도 있었다. 서울세관은 약 4개월간 피의자의 동선과 생활 패턴을 추적한 끝에 검거했다. 피의자는 다크웹에서 마약을 주문하고 암호화폐로 결제하는 한편, AI를 이용해 수사기관의 추적을 피할 방법까지 연구한 것으로 파악됐다.

관세청은 총 39개 마약수사팀, 325명의 특사경이 마약수사를 통해 지난 7월까지 총 954건·1054kg의 적발된 마약류 중 859건을 수사해 검찰에 송치했다.

한편 관세청은 지난해부터 조직·인력과 장비를 확충하고 교육 프로그램을 전면 개편하는 한편, 내부 통제장치를 마련하는 등 수사체계를 전면 재정비해왔다.

이종욱 관세청장은 "통제배달을 포함한 마약 수사 역량을 지속적으로 고도화하고, 국경을 지키는 마약 단속·수사기관으로서 마약류 밀수와 국내 유통 조직을 끝까지 추적·검거해 국민과 사회의 안전을 위협하는 마약을 근절하는 데 세관 수사역량을 총동원할 것"이라고 말했다.‥

wideopen@newspim.com