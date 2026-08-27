대웅제약, mRNA 전달 '이온화지질' 기술 美 특허 등록 결정

AI 핵심 요약beta
- 대웅제약이 27일 eTurna 이온화지질 특허 등록 결정을 받았다
- mRNA 전달용 LNP 핵심기술로 미국 특허청 심사를 통과했다
- 역노화 파이프라인 글로벌 사업화 기반을 강화할 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 미국 바이오기업 턴 바이오테크놀로지스로부터 인수한 지질나노입자(LNP) 전달 플랫폼 'eTurna'의 핵심 원천기술인 이온화지질 관련 기술이 미국 특허청(USPTO)으로부터 특허 등록 결정을 받았다고 27일 밝혔다.
이번 특허는 '지질 구조체 및 이를 포함하는 조성물(Lipid Structures and Compositions Comprising Same)'에 관한 것으로, mRNA 등 치료용 핵산 물질을 표적 세포까지 전달하는 데 활용되는 이온화지질 구조와 이를 포함하는 LNP 기술이다.
특허 등록 결정은 미국 특허청의 심사를 통과한 단계로, 후속 절차를 거쳐 정식 특허로 등록될 예정이다.
이번 결정은 대웅제약이 지난 5월 턴바이오의 세포 리프로그래밍 지식재산권(IP)과 자산을 인수한 이후 확보한 첫 글로벌 특허 성과다.
대웅제약은 당시 턴바이오와 자회사 한올바이오파마가 체결했던 ERA(Epigenetic Reprogramming of Aging) 플랫폼 독점 기술수출 계약의 라이선서 지위를 승계해 mRNA 기반 세포 리프로그래밍 관련 IP를 확보했다.
ERA는 노화된 세포에 리프로그래밍 인자를 mRNA 형태로 전달해 세포의 정체성은 유지하면서 기능을 젊고 건강한 상태로 되돌리는 '부분 리프로그래밍(Partial Reprogramming)' 기술이다.
LNP 전달 플랫폼 eTurna는 이 과정에서 mRNA를 원하는 세포에 전달하는 역할을 한다. 이온화지질은 LNP를 구성하는 핵심 요소로 mRNA의 전달 효율과 안전성에 영향을 미친다.
대웅제약은 향후 특허가 정식 등록되면 미국에서 이온화지질 관련 권리를 확보해 역노화 파이프라인의 글로벌 사업화와 기술수출을 위한 지식재산 기반을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
특허 명세서에 따르면 인간 피부 섬유아세포와 노화 조직에 해당 LNP를 전달한 결과 피부 재생 지표인 콜라겐Ⅶ 발현과 세포 증식이 증가하고 노화 관련 지표가 감소했다. T세포 등 면역세포에서도 전달 효율과 세포 생존율을 확인했다.
대웅제약은 이를 토대로 피부질환뿐 아니라 면역질환과 노인성 난치질환 등으로 기술 적용 범위를 확대할 가능성을 검토하고 있다.
글로벌 시장조사기관 프리시던스 리서치는 글로벌 역노화 치료제 시장이 2035년 약 93억달러 규모에 이를 것으로 전망했다.
박성수 대웅제약 대표는 "이번 미국 특허 등록 결정은 대웅제약이 글로벌 mRNA 치료제 시장에서 기술 경쟁력을 강화하는 중요한 진전"이라며 "원천기술과 대웅제약의 R&D 역량을 결합해 전임상 파이프라인의 임상 진입을 추진하고 역노화 신약 개발에 속도를 내겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com