양산 집값·개발호재 같이 움직인다…'힐스테이트 양산더스카이' 관심

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 양산 부동산 시장이 회복 조짐을 보이고 있다. 기존 아파트 가격이 상승세를 보이는 가운데 연말 양산선 개통을 비롯한 광역교통망 확충 사업도 추진되고 있다. 특히 생활 인프라가 갖춰진 물금읍의 신축 아파트 공급이 제한되면서 현대건설의 '힐스테이트 양산더스카이'에 대한 관심도 높아지고 있다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 경남 양산시 물금읍 가촌리 '양산대방노블랜드8차로얄카운티' 전용면적 84㎡는 이달 18층이 5억6400만원에 거래됐다. 지난 2월 같은 층이 4억8300만원에 거래된 것과 비교하면 6개월 만에 약 8000만원 올랐다. 물금읍을 중심으로 기존 아파트 가격이 상승하면서 양산 주택시장 분위기도 변화하고 있다는 분석이다.

'힐스테이트 양산더스카이' 조감도. [자료=현대건설]

교통 여건 개선도 진행되고 있다. 오는 12월 개통을 목표로 도시철도 양산선이 막바지 절차를 밟고 있다. 양산선은 부산도시철도 1호선 노포역에서 북정역까지 총연장 11.43㎞를 연결하는 노선으로 7개 정거장이 들어선다. 노포역에서 부산도시철도 1호선, 양산중앙역에서 2호선과 환승할 수 있다. 현재 철도종합시험운행 절차가 진행 중이며 개통되면 양산과 부산 간 도시철도 접근성이 개선될 전망이다.

중장기 광역철도망 확충 사업도 추진되고 있다. 울산~양산~부산 광역철도는 지난해 7월 예비타당성조사를 통과해 기본계획 수립이 진행되고 있다. KTX울산역에서 양산 웅상 등을 거쳐 부산 노포역까지 총연장 47.6㎞, 11개 정거장을 연결하는 사업으로 2031년 개통을 목표로 한다. 총사업비는 2조5475억원 규모다. 사업이 완료되면 울산·양산·부산을 잇는 광역철도망이 구축될 전망이다.

물금읍을 지나는 동남권 순환 광역철도도 추진 중이다. 울산에서 양산과 김해를 거쳐 창원권을 연결하는 광역철도 사업으로 현재 예비타당성조사가 진행되고 있다. 울산 등 지자체는 올해 예타 통과를 목표로 대응하고 있다. 사업이 추진되면 물금읍은 부산도시철도와 함께 부·울·경 주요 도시를 연결하는 광역철도망의 수혜 지역으로 거론될 수 있다.

양산시와 울산시도 광역철도망 확충과 대중교통 통합환승 편의 강화를 위한 협력에 나서고 있다. 철도 사업들이 계획대로 추진될 경우 양산의 광역 교통 접근성이 개선될 것으로 예상된다.

이 같은 시장 변화와 함께 '힐스테이트 양산더스카이'에도 관심이 이어지고 있다. 물금읍 내 신축 아파트 공급이 제한적인 데다 교통과 생활 인프라를 갖춘 입지를 확보했다는 점이 이유로 꼽힌다.

'힐스테이트 양산더스카이'는 2개 단지, 총 598가구로 조성된다. 1단지는 지하 4층~지상 20층, 4개 동, 전용면적 68·84·159㎡, 총 299가구로 구성된다. 2단지는 지하 3층~지상 20층, 4개 동, 전용면적 84·159㎡, 총 299가구다. 전체 가구의 약 88%가 전용면적 84㎡로 구성된다.

단지는 황산로, 부산대학로 등을 통해 양산 지역 내 이동이 가능하며 부산도시철도 2호선 증산역, KTX 물금역, 물금·남양산IC 등을 이용할 수 있다. 서남초가 단지 인근에 있고 물금초·물금중·물금고·범어고 등도 이용할 수 있다. 약 18만권의 도서 자료를 보유한 양산시립중앙도서관은 단지 옆에 위치한다.

생활편의시설도 주변에 있다. 양산중앙국민체육센터에는 수영장, 헬스장, 실내골프연습장, 볼링장, 실내체육관, 유아스포츠클럽, 야외공연장 등이 마련돼 있다. 이마트 양산점, 하나로마트 양산점, 롯데시네마 양산물금점, 메가박스 양산·양산증산점, 양산시외버스터미널, 나래메트로시티 등을 이용할 수 있으며 양산부산대학교병원도 인근에 있다.

단지 인근에는 오봉산과 서남체육공원, 양산디자인공원 등이 있다. 양산디자인공원은 약 18만㎡ 규모로 조성됐으며 포토존, 인공폭포, 유아숲, 어린이놀이터, 자전거도로, 야외무대, 전망대, 산책로, 축구장 등이 마련돼 있다.

평면은 펜트하우스 2가구를 제외한 전 가구에 판상형 4Bay 구조를 적용했다. 드레스룸과 팬트리 또는 알파룸을 마련했으며, 천장고는 2.4m(우물천장 포함 2.5m)다. 안방을 제외한 거실에는 유리난간을 적용한다.

커뮤니티 시설로는 실내 골프연습장, 피트니스, 힐스 라운지, 스터디 라운지 등이 마련된다. 숲을 테마로 한 실내 놀이공간 'H 아이숲'도 적용된다.

입주민의 교통 편의를 위해 단지별 셔틀버스 1대씩을 무상 제공할 예정이다. 현대건설의 층간소음 저감 특허 기술인 'H 사일런트 홈 시스템'도 전 가구에 적용한다. 팬트리와 드레스룸 등 일부 공간은 제외된다.

금융 조건으로는 계약금 5%와 1차 계약금 500만원 정액제가 적용된다. 중도금 무이자 혜택도 제공한다. 양산시는 비규제지역으로 전매 제한이 적용되지 않는다.

분양 관계자는 "최근 물금읍 기존 아파트 가격이 상승하고 광역교통 호재가 구체화하면서 양산 부동산 시장에 변화가 나타나고 있다"며 "힐스테이트 양산더스카이는 물금읍의 생활 인프라와 상품, 금융 조건을 갖춘 신규 단지로 문의가 이어지고 있다"고 말했다.

leedh@newspim.com