한투운용 'ACE 반도체Plus전략산업 ETF' 순자산 3000억원 돌파

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용이 27일 ACE 반도체Plus전략산업 ETF 순자산 3000억원 돌파를 밝혔다.
- 이 ETF는 반도체·조선·방산·원자력과 휴머노이드·자동차에 분산 투자했다.
- 운용사는 새 주도산업이 뜨면 포트폴리오 교체도 가능하다고 설명했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용은 'ACE 반도체Plus전략산업 상장지수펀드(ETF)'의 순자산액이 3000억원을 돌파했다고 27일 밝혔다.
한국거래소에 따르면 지난 26일 기준 ACE 반도체Plus전략산업 ETF의 순자산액은 3000억원을 넘어섰다. 지난 11일 상장한 이후 개인투자자 순매수를 비롯한 자금 유입이 이어졌다.
ACE 반도체Plus전략산업 ETF는 국내 전략산업 5개 분야에 분산 투자하는 상품이다. 반도체와 조선, 방산, 원자력 등 4개 산업을 기본 투자 대상으로 두고 나머지 1개 산업은 산업 규모와 정부 정책 등을 평가해 선정한다. 현재 추가 전략산업으로는 휴머노이드·자동차 분야가 포함돼 있다.
한국투자신탁운용은 휴머노이드 산업을 추가한 배경으로 시장 성장 전망과 정부·민간 투자를 들었다. 회사가 인용한 글로벌 리서치 기관 카운터포인트 전망에 따르면 전 세계 휴머노이드 로봇 매출은 2025년 5억 달러를 넘어선 데 이어 2027년 44억 달러까지 증가할 것으로 예상된다.
ETF는 각 산업의 대표 종목 2개씩 총 10개 종목을 편입한다. ETF CHECK 기준 지난 26일 편입 종목은 ▲삼성전자 ▲SK하이닉스 ▲현대차 ▲한화에어로스페이스 ▲두산에너빌리티 ▲HD한국조선해양 ▲현대모비스 ▲한화오션 ▲한국항공우주 ▲현대건설이다.
상품은 반도체 대표 종목을 중심으로 조선과 방산, 원자력, 휴머노이드·자동차 관련 기업을 함께 담는 구조다. 기본 4개 산업에 추가 전략산업 1개를 편입하는 방식인 만큼 향후 새로운 주도산업이 등장하면 해당 산업을 교체할 수 있도록 설계됐다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장은 "ACE 반도체Plus전략산업 ETF는 국내 주식 투자 시 빼놓을 수 없는 반도체 대표 종목을 중심에 두는 동시에 조선, 방산, 원자력, 휴머노이드 산업 대표 종목을 압축적으로 편입한 상품"이라고 말했다.
이어 "반도체, 조선, 방산, 원자력이라는 기본축에 전략산업 1개를 더하는 운용 전략을 취하는 만큼 향후 새로운 주도산업이 등장한다면 포트폴리오 교체도 가능하다"며 "투자자 입장에서는 여러 산업과 종목을 직접 분석하지 않아도 대한민국 전략산업 핵심 기업에 꾸준히 투자할 수 있는 셈"이라고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com