HLB이노베이션, HLB셀 지분 인수…세포치료 국내 기반 강화

AI 핵심 요약beta
- HLB이노베이션이 27일 HLB셀을 인수했다.
- 미국 베리스모와 연계해 세포치료 연구개발을 강화했다.
- 한국 거점으로 아시아 사업 확대에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB이노베이션이 세포·재생의학 전문기업 HLB셀을 인수해 미국 자회사 베리스모 테라퓨틱스를 중심으로 추진해 온 세포치료 사업의 국내 연구개발 및 사업화 기반을 강화한다.
HLB이노베이션은 HLB생명과학이 보유한 HLB셀 지분 99.30%를 인수해 HLB셀을 자회사로 편입한다고 27일 밝혔다. 회사는 이번 인수를 통해 글로벌 세포치료 사업의 국내 실행 역량을 확보하고 한국을 거점으로 아시아 시장까지 사업을 확대한다는 구상이다.
HLB셀은 인체와 동물 유래 일차세포의 분리·배양·동결보존과 품질평가, 사람 정상세포 배양 기반의 세포외기질 생산 관련 기술과 연구 역량을 보유하고 있다. 세포 기반 바이오인공 간의 연구개발과 임상개발 경험도 갖고 있다.
HLB이노베이션은 인수 이후 미국과 한국의 세포치료 연구개발 역량을 연계할 계획이다. 베리스모는 키메릭항원수용체 T세포(CAR-T) 치료제 원천기술인 KIR-CAR 플랫폼을 기반으로 신약 후보물질 개발과 글로벌 임상, 사업개발을 맡는다.
HLB셀은 국내 연구개발 인프라를 활용해 베리스모의 기술과 파이프라인을 아시아 지역으로 확대하는 역할을 담당한다. 양사는 아시아 지역에서 기술이전과 공동개발을 추진하고 HLB셀의 자체 연구개발 역량을 활용해 후속 세포치료제 파이프라인도 발굴할 예정이다.
이번 인수는 HLB그룹이 계열사별 핵심 사업을 중심으로 추진하고 있는 사업구조 재편의 일환이다. HLB그룹은 앞서 HLB와 HLB사이언스 합병을 통해 신약개발 역량을 통합했으며 HLB제약은 신화어드밴스를 인수해 의약품 유통 사업을 강화했다.
브라이언 김 HLB이노베이션 및 베리스모 대표이사는 "이번 인수는 그룹 내 바이오 자산과 전문 역량을 핵심 사업을 중심으로 재배치해 시너지를 극대화하기 위한 전략적 결정"이라며 "베리스모의 글로벌 신약개발 역량과 2009년부터 진행된 HLB셀의 연구기반을 결합해 HLB이노베이션이 세포치료 분야에서 독자적인 사업 역량을 갖추고, 한국과 아시아로 사업 영역을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com