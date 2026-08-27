네팔 대홍수 사망자 160명으로…지진 아닌 '히말라야 빙하 붕괴'

AI 핵심 요약beta
- 네팔 중북부 대홍수 사망자가 26일 160명으로 늘었다.
- USGS는 원인을 지진이 아닌 빙하 붕괴로 정정했다.
- 한국인 9명 실종됐고 정부가 대응팀을 급파한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 중국 접경 지역인 네팔 중북부 히말라야 산악지대를 몰아친 대홍수로 인한 인명 피해가 사망자 최소 160명으로 불어났다.
당초 원인으로 추정됐던 지진은 미 지질조사국(USGS) 정밀 분석 결과, 빙하가 무너지며 발생한 지진 유사 현상이었던 것으로 확인됐다.
26일(현지시간) CNN에 따르면 네팔 경찰은 현재까지 시신 157구를 수습했다고 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 밝혔다.
중국 관영 CCTV는 티베트 국경 인근에서 3명이 숨졌다고 보도함에 따라 양국 합산 사망자는 160명으로 집계됐다.
대규모 실종 피해도 이어지고 있다. 네팔 관광부는 실종자 403명 중 341명이 외국인 관광객이라고 밝혔으며, 현지 경찰관 28명도 연락이 두절됐다. 중국 측 역시 자국 내 실종자가 265명에 달한다고 전했다.
현지 수력발전소 건설 현장 인근에서 연락이 끊긴 한국남동발전과 두산에너빌리티 소속 한국인 직원 9명의 생사도 아직 확인되지 않고 있다. 정부는 외교부와 소방청, 경찰청 등으로 구성된 합동 신속대응팀을 현지에 급파할 예정이다.
CNN이 확인한 피해 당시 영상에 따르면 중국과 네팔을 잇는 주요 육로 국경 검문소는 산에서 쏟아져 내려온 강력한 홍수가 휩쓸면서 1분도 채 안 되어 완전히 물에 잠겼고, 산사태가 탈출하려던 사람들을 덮치는 모습이 담겼다.
USGS는 최초 원인으로 보고됐던 규모 4.4 지진을 추가 분석을 거쳐 '규모 5.2 상당의 빙하 붕괴 사건'으로 정정했다. 네팔·중국 국경 인근에서 발생한 대형 빙하 붕괴와 토석류가 하류 지역에 연쇄적인 참사를 유발한 것으로 파악했다.
wonjc6@newspim.com