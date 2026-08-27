현대모비스, AI·로봇 제조혁신 확대…협력사와 스마트팩토리 생태계 구축

AI 핵심 요약beta
- 현대모비스가 26일 의왕서 제조혁신 전시회 열었다
- AI·로봇·디지털트윈 기반 기술 40여종 공개했다
- 협력사와 노하우 공유해 스마트 제조 확산하겠다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대모비스가 인공지능(AI)과 로봇, 디지털 트윈 기반 제조기술을 협력사와 공유하며 스마트 제조 생태계 확대에 나선다.
현대모비스는 지난 26일부터 이틀간 경기 의왕 퀀텀센터에서 제조 혁신기술 전시회 'M-Sphere 2026'을 개최했다고 27일 밝혔다. 행사에는 1·2차 협력사와 그룹사 관계자 등 약 1000명이 참석했다.
올해 전시에서는 ▲지능형 자동화 ▲AI 디지털 트윈 ▲요소기술 등 3개 분야에서 실제 생산현장에 적용 중인 제조 신기술 40여종을 공개했다.
대표 기술로는 3D 비전시스템을 활용해 최대 20kg 부품을 스스로 찾아 조립라인까지 운반하는 로봇 시스템이 소개됐다. 현대모비스는 이를 울산 섀시모듈 공장에 시범 적용하고 있다.
피지컬 AI 기반 로봇 티칭 솔루션도 선보였다. 실제 생산라인을 가상환경에 구현해 설비나 제품 변경 시 로봇팔 동작을 2~4시간 안에 새롭게 학습시킬 수 있는 기술이다.
배터리모듈 온도센서 커넥터를 딥러닝 기반 정밀인식으로 자동 체결하는 공정도 공개했다.
정충식 현대모비스 생산개발담당 상무는 "AI와 디지털 트윈 기반 혁신기술을 생산현장에 적극 활용하고 협력사와 노하우를 공유해 스마트 제조 생태계 조성에 기여하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com