카타르 총리, 27일 이란 방문...'긴장 완화·호르무즈 사태 논의'

AI 핵심 요약beta
- 카타르 총리가 27일 이란 테헤란을 방문했다
- 중동 긴장 완화와 호르무즈 통항 정상화를 논의했다
- 백악관은 이란과의 대화 가능성을 부인했다
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국과 이란 간 종전 협상 중재역 국가 중 하나인 카타르의 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 총리 겸 외무장관이 중동 지역 내 긴장 완화 및 호르무즈 해협 통항 정상화를 논의하기 위해 27일(현지시간) 이란 테헤란을 방문한다.
마제드 알 안사리 카타르 외무부 대변인은 26일 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 알사니 카타르 총리 겸 외무장관이 이란 고위 당국자들과의 회담을 위해 테헤란을 찾는다고 밝혔다.
알 안사리 대변인은 이번 방문에 대해 "외교야말로 분쟁을 해결하고 지역의 안보와 안정을 도모하는 최선의 길이라는 카타르의 입장을 반영하는 것"이라고 설명했다.
그는 이번 회담에서 호르무즈 해협에서의 항행의 자유와 함께, 지난 2월 28일 전쟁이 시작되기 이전 수준으로 해협 상황을 복원해야 할 필요성이 다뤄질 것이라고 전했다.
한편, 미국 백악관은 카타르 총리의 이번 방문을 통한 이란과의 대화 가능성을 일축했다.
애나 켈리 백악관 부대변인은 카타르 총리가 미국 행정부의 메시지를 이란 측에 전달하는지 여부를 묻는 질문에 "현재 이란과 진행 중이거나 예정된 대화나 회담은 없다"고 선을 그었다.
wonjc6@newspim.com