삼성D, e스포츠 겨냥 24.5형 QD-OLED 연내 양산

AI 핵심 요약beta
- 삼성디스플레이가 26일 24.5형 QD-OLED를 연내 양산한다고 밝혔다.
- e스포츠·FPS용 게이밍 모니터 공략해 라인업을 넓힌다.
- 게임스컴서 글로벌 게임사와 공동 마케팅도 진행했다.
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모니터용 QD-OLED 출하 250만대·점유율 75%…프리미엄 시장 리더십 강화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성디스플레이가 e스포츠와 1인칭 슈팅(FPS) 게임 시장을 겨냥한 24.5형 FHD QD-OLED 패널을 연내 본격 양산한다. 화면 전체를 빠르게 파악해야 하는 경쟁형 게임 수요를 공략해 QD-OLED 게이밍 모니터 라인업을 확대한다는 전략이다.
삼성디스플레이는 26~30일 독일 쾰른에서 열리는 세계 최대 게임 전시회 '게임스컴 2026'에서 캡콤, 크래프톤, CD 프로젝트 레드 등 글로벌 게임사와 공동 마케팅을 진행한다고 27일 밝혔다. 다수의 글로벌 PC 업체들도 행사에서 삼성디스플레이의 24.5형 QD-OLED를 탑재한 신제품 출시 계획을 공개했다.
24.5형은 화면 전체를 한눈에 파악하기 쉬워 순간적인 판단과 조작이 중요한 FPS와 e스포츠에서 선호도가 높은 크기다. 삼성디스플레이는 기존 프리미엄 대화면 중심의 QD-OLED 제품군을 경쟁형 게이밍 시장까지 넓혀 고객사 수요에 대응할 계획이다.
게임스컴 현장에서는 캡콤의 '귀무자: 검의 길', 크래프톤의 '프로젝트 제타' 등 주요 신작이 QD-OLED 게이밍 모니터를 통해 공개된다. QD-OLED는 0.03ms 수준의 빠른 응답속도와 자발광 기반 블랙 표현, 높은 색순도 등을 앞세워 빠른 화면 전환과 어두운 장면이 많은 게임에 강점을 갖는다.
시장조사업체 옴디아에 따르면 지난해 삼성디스플레이의 모니터용 QD-OLED 출하량은 약 250만대로 전체 자발광 모니터용 패널 시장의 약 75%를 차지했다. 정용욱 삼성디스플레이 상무는 "24.5형까지 제품 라인업을 확대해 프리미엄 게이밍 시장에서 리더십을 강화할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com