기아, 스포티지·쏘렌토·카니발 '블랙 에디션' 출시

AI 핵심 요약beta
- 기아가 27일 스포티지·쏘렌토·카니발 블랙 에디션을 출시했다.
- 블랙 에디션은 시그니처 기반에 블랙 내외장과 전용 콘텐츠를 더했다.
- 기아는 2027년형 모델도 공개하며 가격은 2944만원부터다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연식변경 모델도 동시 출시…스포티지 2944만원부터
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 스포티지·쏘렌토·카니발 등 대표 RV 3종의 '블랙 에디션'과 연식변경 모델을 27일 출시했다.
블랙 에디션은 각 차종의 최상위 트림인 '시그니처'를 기반으로 블랙 색상 중심의 전용 내·외장 디자인과 디지털 콘텐츠를 적용한 스페셜 트림이다.
실내에는 헤드레스트 엠블럼과 블랙 스웨이드 헤드라이닝을 적용했으며, 외장에는 다크 메탈·블랙 유광 소재와 전용 휠을 더했다. 기아 커넥트 스토어를 통해 블랙 에디션 전용 디스플레이 테마도 무료 제공한다.
기아는 이와 함께 'The 2027 스포티지', 'The 2027 쏘렌토', 'The 2027 카니발'도 선보였다. 스포티지는 전 트림에 12.3인치 내비게이션과 고속도로 주행 보조 등을 기본화했고, 쏘렌토는 100W C타입 USB 단자를 추가했다. 카니발은 전 트림에 LED 리어 콤비네이션 램프를 기본 적용했다.
가격은 스포티지 2944만원, 쏘렌토 3641만원, 카니발 9인승 3686만원부터다. 블랙 에디션은 스포티지 3587만원, 쏘렌토 4441만원, 카니발 9인승 4592만원부터 시작한다.
기아는 9월 하츠투하츠와 협업한 음원·뮤직비디오 공개와 성수동 팝업 행사도 진행할 예정이다.
chanw@newspim.com