지투지바이오, 치매 치료제 'GB-5001' 임상1상 안전성 확인

AI 핵심 요약beta
- 지투지바이오가 27일 치매치료제 GB-5001 임상1상 안전성을 확인했다
- GB-5001은 월 1회 주사제로 중대한 이상반응 없이 내약성이 양호했다
- 4주 반복투여 시 혈중농도가 안정적이었고 상용화 준비를 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 지투지바이오가 장기지속형 치매 치료제 'GB-5001'의 임상1상 시험 결과 안전성과 내약성을 확인했다고 27일 밝혔다.
회사에 따르면 GB-5001은 알츠하이머병 증상 완화에 사용되는 도네페질 성분의 치료제로, 매일 복용해야 하는 기존 경구제의 불편함을 개선한 월 1회 장기지속형 주사제다. 복약 순응도가 낮은 치매 환자와 보호자의 부담 경감이 기대된다.
이번 임상1상은 GB-5001의 단회 및 다회 투여 시 안전성과 내약성을 평가하기 위해 진행됐다고 회사는 설명했다. 시험 결과 투여 기간 중 중대한 이상반응이나 이상사례로 인한 중도 탈락자가 발생하지 않았다. GB-5001 140mg을 4주 간격으로 반복 투여한 결과 3~4회 투여 내에 체내 약물 농도가 일정하게 유지되는 항정상태에 도달했다.
대조군인 경구제 아리셉트 5mg과 비교했을 때 항정상태혈중농도평균은 두 군이 비슷한 결과를 보였으나, GB-5001은 최고-최저 농도 간 변동 폭이 적어 약동학적으로 더 안정적인 특성을 갖춘 것으로 확인됐다.
이번 임상을 주도한 충남대학교병원 홍장희 교수는 "GB-5001의 양호한 내약성과 함께 초기 방출 억제와 한 달 이상 일정 수준의 혈중농도가 유지되는 안정적인 약동학적 특성을 확인한 연구였다"며 "월 1회 투여를 목표로 개발 중인 제형인 만큼 향후 환자와 보호자의 투약부담 및 복약 불편을 줄이는 치료 옵션으로 개발될 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.
지투지바이오 관계자는 "임상시험을 통하여 GB-5001의 상용화를 위한 한 걸음을 더 내디뎠으며, 후속 임상도 차질 없이 준비하겠다"고 설명했다.
nylee54@newspim.com