KB금융·중진공, 중소기업 산업안전 지원 2차 모집

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 27일 중진공과 산업안전 지원 2차 기업을 모집했다
- 지원은 내달 4일까지이며 공급기업 17개사를 추가 선정한다
- KB금융은 총 70억원을 전액 지원해 중소기업 안전 구축을 돕는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = KB금융그룹은 중소벤처기업진흥공단(중진공)과 중소기업 산업안전 구축 지원사업 2차 참여기업을 모집한다고 27일 밝혔다. 지원기간은 내달 4일까지다.
1차 사업은 지난 4월부터 약 3개월간 진행돼 공급기업 50개사와 수요기업 396개사 등 총 446개 기업이 참여했다. 두 기관은 안전 기술을 보유한 공급기업과 개선이 필요한 중소기업을 연결해 현장개선, 안전물품 공급, 안전교육·컨설팅 등 맞춤형 솔루션을 제공했다.
2차 사업에서는 공급기업 17개사를 추가 모집한다. 새로 선정된 기업에는 중소기업 현장에서 기술과 제품을 적용할 기회를 제공하고, 안전 인프라가 필요한 기업에는 현장에 맞는 솔루션을 연결할 계획이다.
본 사업은 비용 부담과 안전관리 인력 부족으로 산업안전 인프라를 갖추기 어려운 중소기업을 지원하기 위해 마련됐다. KB금융이 총사업비 70억 원을 전액 지원한다.
사업은 '성과연동형 사회공헌 방식'으로 운영된다. 1차 사업 종료 후 공급기업별 안전활동과 현장 개선 성과를 평가해 우수기업은 2차 사업에도 지원을 이어가고, 성과가 미흡한 기업은 후속 지원 대상에서 제외한다.
1차 사업 수혜기업인 하이엘의 김진욱 대표이사는 "중소기업은 비용 부담으로 안전 시스템을 현장에 구축하는 데 어려움이 있다"며 "이번 사업을 통해 현장의 안전 사각지대를 발굴하고 근로자의 안전의식을 높이는 데 도움이 됐다"고 말했다.
romeok@newspim.com