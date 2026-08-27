나노, 대만 철강시장 SCR 촉매 첫 수주

AI 핵심 요약beta
- 나노가 27일 대만 철강시장에 SCR 촉매를 처음 공급했다.
- 대만 제철소 발전용 보일러 프로젝트에 약 46만달러 규모로 계약했다.
- 첫 공급으로 레퍼런스를 확보하고 추가 수주를 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= SCR 촉매 전문기업 나노는 대만 철강시장에 선택적촉매환원(SCR) 촉매를 처음으로 공급한다고 27일 밝혔다. 대만 제철소의 발전용 보일러 프로젝트에 적용되는 SCR 촉매 공급 건으로, 계약 규모는 약 46만달러(약 6억3000만원)다.
이번 계약으로 미국 및 유럽계 촉매제품이 주류인 대만 철강시장에 나노가 처음 진입했다. 철강·제철 산업은 생산 과정에서 발생하는 질소산화물(NOx) 저감을 위해 SCR 설비와 촉매가 활용된다.
회사에 따르면 대만 현지 제철소의 발전용 보일러에 SCR 촉매를 공급하게 된다. 첫 공급을 통해 제품 성능과 공급 역량을 입증하고, 향후 대만 내 추가 프로젝트 수주를 위한 기반으로 활용할 계획이다.
회사 관계자는 "이번 계약을 통해 대만 철강시장에 처음 진입해 실제 공급 레퍼런스를 확보했다는 점에서 의미가 있다"며 "프로젝트를 안정적으로 수행해 향후 대만 철강 및 산업용 SCR 촉매 시장에서 추가 수주 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com