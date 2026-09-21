세종시, 읍면동과 '복지 사각지대 해소' 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 21일 협의체 간담회를 열고 복지사각 해소를 논의했다.
- 위기가구 발굴과 복지자원 연계 사례를 공유하고 민관협력 강화를 모색했다.
- 시는 협의체 지원을 늘려 촘촘한 지역 복지망을 구축하기로 했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 복지 사각지대 해소를 위해 읍면동 지역사회보장협의체와 위기가구 발굴 및 복지자원 연계를 강화한다.
시는 21일 시청 대회의실에서 조상호 시장과 관내 읍면동 지역사회보장협의체 공공·민간 위원장 등 60여 명이 참석한 가운데 '읍면동 지역사회보장협의체 소통 간담회'를 진행했다고 밝혔다.
이번 간담회에서는 지역별 복지 현장에서 추진한 위기가구 발굴과 복지자원 연계 사례를 공유하고 복지 사각지대를 줄이기 위한 민관 협력 방안을 논의했다.
조치원읍 지역사회보장협의체는 '위기 가구 발굴 사례'를, 보람동 지역사회보장협의체는 '복지 자원 발굴 사례'를 각각 소개하며 지역 특성에 맞춘 사업과 현장 대응 경험을 공유하고 읍면동 단위 복지안전망 강화 방안을 모색했다.
이어진 자유토론에서는 조 시장과 읍면동 협의체 위원장들이 복지 사각지대 발굴 과정에서 겪는 현장 애로사항과 개선 방안을 놓고 의견을 나눴다.
위원장들은 현장에서 필요한 지원과 다양한 건의사항을 전달했으며 시는 이를 적극 검토해 협의체 활동에 필요한 행정적·재정적 지원을 강화하기로 했다.
조 시장은 "행정의 손길이 미처 닿지 못하는 복지 그늘을 지우기 위해서는 주민을 가장 잘 아는 협의체의 역할이 무엇보다 중요하다"며 "오늘 나눈 현장의 목소리를 시정에 적극 반영해 단 한 명의 소외되는 이웃도 없는 촘촘하고 따뜻한 세종시를 만들어 나가겠다"고 말했다.
한편 읍면동 지역사회보장협의체는 지역 내 위기 가구 발굴과 복지 자원 연계, 지역 특화사업 추진 등을 통해 주민 주도의 지역 복지 안전망 구축에 나서고 있다.
vincent977@newspim.com