안신일 세종시의장, 행정수도특별법·지방의회법 '전국 공조' 잰걸음

AI 핵심 요약beta
- 안신일 세종시의회 의장이 11일 제주도의회를 찾아 입법 협력을 요청했다.
- 행정수도특별법 연내 제정과 지방의회법 필요성을 전국 광역의회에 설명했다.
- 세종 완성과 지방자치 실현 위해 정기국회 입법 성과를 다짐했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 안신일 세종시의회 의장이 행정수도특별법과 지방의회법 제정을 위한 전국 광역의회 공조를 다지고 있다.
취임 이후 경기·인천·충북·대전·전북·경북·서울에 이어 대구·울산·제주까지 찾으며 전국 주요 광역의회에 연내 입법 협력을 요청했다.
11일 시의회에 따르면 안 의장은 전날 대구·울산시의회에 이어 이날 제주특별자치도의회를 차례로 방문해 행정수도 세종 완성을 위한 행정수도특별법의 연내 제정 필요성을 설명했다.
특히 대한민국시도의회의장협의회 지방의회법 제정 추진TF 단장을 맡고 있는 만큼 지방의회법 제정을 위해서도 전국 광역의회가 함께 힘을 모아줄 것을 당부했다.
이날 제주 방문에서는 지방의회법 제정을 위한 학술세미나와 전국 지방의원 결의대회 개최 방안 등에 대해서도 의견을 나눴다.
안 의장은 "행정수도 완성은 세종만의 과제가 아니라 국가균형발전을 위한 대한민국 전체의 시대적 과제"라며 "국회세종의사당과 대통령 세종집무실 건립이 속도를 내고 있는 지금이야말로 행정수도특별법을 매듭지어야 할 골든타임"이라고 강조했다.
이어 "지방의회법 제정 역시 지방자치의 실질적 완성을 위해 더는 미룰 수 없는 과제"라며 "전국 시도의회가 한목소리를 낼 때 국회를 움직이는 힘도 커질 것"이라고 말했다.
안 의장은 "전국을 다니며 만난 의장님들 모두 행정수도 완성과 지방의회법 제정의 필요성에 깊이 공감해 주셨다"며 "이 공감대가 이번 정기국회에서 실제 입법 성과로 이어질 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
vincent977@newspim.com