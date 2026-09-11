KB금융, 차기 회장 최종 후보로 이재근 부문장 추천

AI 핵심 요약beta
- KB금융지주 회추위가 11일 이재근 부문장을 차기 회장 후보로 추천했다.
- 회추위는 재무·전략·글로벌 경험과 리더십을 높이 평가했다.
- 이 부문장은 심사 뒤 11월 20일 임시주총서 선임될 예정이다.
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재무·전략·글로벌·WM 등 그룹 핵심업무 두루 경험
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB금융지주가 차기 회장 최종 후보로 이재근 KB금융지주 부문장을 낙점했다.
KB금융지주 회장후보추천위원회(회추위)는 11일 회의를 열고 이재근 부문장을 차기 대표이사 회장 최종 후보자로 추천했다고 밝혔다.
회추위는 지난달 27일 압축한 권광석 전 우리은행장, 양종희 KB금융지주 회장, 이재근 부문장 등 3명의 후보를 대상으로 이날 심층 인터뷰를 진행했다. 후보별 인터뷰는 약 2시간씩 진행됐으며 이후 최종 투표를 거쳐 이 부문장을 최종 후보로 결정했다.
평가는 회장 자격요건에 포함된 업무 경험과 전문성, 리더십, 도덕성, KB금융그룹의 비전과 가치관에 대한 이해, 장·단기 건전경영 노력 등 5개 항목과 25개 세부 기준을 바탕으로 이뤄졌다.
이 부문장은 관계 법령에 따른 임원 자격요건 심사를 거친 뒤 오는 11월 20일 예정된 임시주주총회에서 대표이사 회장으로 선임될 예정이다.
이 부문장은 KB금융 내부에서 재무와 전략, 글로벌, 자산관리(WM) 등 주요 분야를 경험한 금융 전문가로 평가된다.
1993년 주택은행에 입행한 뒤 KB금융지주 재무기획부장과 최고재무책임자(CFO)를 지냈으며, LIG손해보험과 현대증권, 우리파이낸셜 인수 과정에 참여하며 그룹의 비은행 포트폴리오 확대에도 관여했다.
이후 은행으로 자리를 옮겨 CFO와 영업그룹대표를 거쳤고, 2022년 은행장에 선임됐다. 은행장 재임 기간에는 수익성 중심의 성장 전략과 영업 시스템 고도화를 추진했으며, 2025년 KB국민은행의 사상 최대 순이익 달성을 통해 리딩뱅크 탈환의 기반을 마련했다.
2025년부터는 KB금융지주 부문장을 맡아 글로벌과 WM·중소기업(SME) 부문 등을 총괄하며 그룹 차원의 성장 전략을 이끌었다.
회추위는 이 부문장이 은행과 비은행을 아우르는 폭넓은 경험과 재무·전략·글로벌 분야에 대한 전문성을 갖춘 점을 높이 평가했다.
조화준 회추위원장은 "3개월이 넘는 기간 동안 선의의 경쟁을 펼쳐주신 모든 후보에게 감사드린다"며 "사전에 마련된 승계계획에 따라 절차를 조기에 시작하고 객관적인 검증기준을 적용해 승계 과정의 신뢰성과 공정성을 높이고자 했다"고 말했다.
이어 "현재의 성과에 안주하지 않고 그룹의 본원적 경쟁력을 강화하고 미래 성장동력을 확보하기 위해 과감한 변화와 세대교체가 필요한 시점"이라며 이 부문장을 최종 후보로 추천한 배경을 설명했다.
또한 "금융산업 재편과 머니무브가 본격화하는 상황에서 KB금융의 미래와 지속가능한 성장을 이끌 역량을 갖춘 후보"라며 "은행장과 지주 부문장을 거치며 보여준 성과와 경영능력도 그룹을 이끌 CEO로서 충분하다고 판단했다"고 덧붙였다.
이번 회장 승계 절차는 기존보다 한 달 이상 앞당겨 시작해 후보자 검증 기간을 확보했다. 특히 외부 후보자가 절차상 불리한 상황에 놓이지 않도록 검증 일정을 조정하고, 승계 절차 전반을 공개하는 방식으로 객관성과 투명성을 높이는 데 초점을 맞췄다.
peterbreak22@newspim.com