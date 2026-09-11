청와대 "호르무즈 파병 정보 유출, 엄중히 점검…군사 정보는 고도의 보안 사항"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 11일 호르무즈 파병 검토 유출을 엄중 점검 중이라 했다.
- 강유정 대변인은 외교·안보 정보 유출이 국익에 악영향을 준다고 했다.
- 정부는 호르무즈 기여 방안을 협의 중이며 결정된 바 없다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 11일 정부의 호르무즈 해협 파병 검토 여부가 유출된 것에 "엄중히 점검 중"이라고 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 춘추관에서 언론과 만나 청와대 민정수석실이 호르무즈 해협 파병 보도와 관련해 감찰에 들어간 것과 관련해 "군사나 외교·안보 관련 정보는 고도의 보안 사항"이라며 이같이 말했다.
강 수석대변인은 "외교·안보 정보가 유출된다면 국익에 심대한 영향을 미칠 수 있다"며 "국익에 악영향을 초래할 수도 있는 고도의 보안 사항이기에 청와대는 관련 법령에 의거해 공개되지 않거나 결정되지 않은 군사·외교·안보 정보 유출에 대해 엄중히 점검하고 있다"고 설명했다.
호르무즈 해협에 대한 기술적 지원이나 파병 여부와 관련된 청와대의 정리된 입장을 묻는 질문에는 "기술적 지원이라는 말은 청와대의 공식 브리핑에서 나간 적이 없다"며 "정부는 호르무즈 해협의 자유 항행과 중동의 평화와 안정을 위한 실질적인 기여 방안에 대해 국제사회와 긴밀하게 협의 중"이라고 설명했다.
그러면서 강 수석대변인은 "구체적인 기여 방안에 대해서는 결정된 바가 없다"면서 "이것이 저희의 공식 입장이며, 이는 한 번도 바뀐 적이 없다"고 강조했다.
pcjay@newspim.com