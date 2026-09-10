TSMC 8월 매출 53% 껑충..."설비 확대에도 AI칩 수요 못 따라잡아"

AI 핵심 요약beta
- TSMC가 10일 8월 매출 5148억대만달러를 기록했다.
- 전년보다 53.3% 늘며 시장 예상치를 웃돌았다.
- AI칩 수요 급증에 증설했지만 공급은 못 따라갔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 대만의 반도체 위탁 생산(파운드리) 업체 TSMC의 8월 매출이 전년비 53.3% 증가한 5148억 대만달러(약 163억달러)를 기록, 시장 예상을 웃도는 성장세를 이어갔다.
10일 블룸버그에 따르면 회사가 이날 공개한 8월 매출은 월간 기준으로 역대 최대였다. 매출 증가율(53.3%)은 시장 예상치(46.8%)를 웃돌았다. 전월에 비해서는 10.1% 늘었다.
엔비디아의 인공지능(AI) 칩을 위탁 생산하는 TSMC(2330.TW)는 "폭발적 AI 칩 수요에 대응하기 설비를 늘리고 있지만, 수요를 따라잡지 못하고 있다"고 밝혔다.
클리프 허우 TSMC 공동 최고운영책임자(CO-COO)는 "현재 수요를 따라잡기 위해 생산능력을 거의 4배~5배 수준으로 늘리고 있지만 여전히 수요를 충족하지 못하고 있다"며 "우리의 반도체 제조장비 수요 역시 지난해 말 이후 거의 두 배로 늘었다"고 설명했다.
앞서 지난 7월 TSMC는 AI칩 수요의 가파른 증가세가 2027년 이후에도 이어질 것이라 자신하고, 이를 반영해 올해 설비투자와 매출 전망을 상향 조정한 바 있다.
TSMC는 2026년 설비투자 규모가 600억~640억 달러에 이를 것으로 내다봤다. 연간 매출은 미국 달러 기준으로 40%를 소폭 웃도는 성장세를 기록할 것이라고 했다. TSMC 주가는 올 들어 약 60% 상승했다.
osy75@newspim.com