한화생명 "63빌딩, 새 단장 100일…30만명 방문"

AI 핵심 요약beta
- 한화생명은 10일 63빌딩 리뉴얼 100일을 맞았다고 밝혔다.
- 지난 6월 개장 뒤 누적 방문객은 30만명에 달했다.
- 전시·미식·쇼핑을 더한 복합문화공간으로 바꿨다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명은 새 단장한 63빌딩이 오는 11일 개장 100일을 맞는다고 10일 밝혔다. 지난 6월 리뉴얼 이후 누적 방문객은 30만명에 달했다.
이번 리뉴얼은 '퐁피두센터 한화' 개관과 함께 전망대와 정원, 식음·라이프스타일 공간 등을 새롭게 구성한 것이 특징이다. 기존 전망 중심의 공간에서 전시와 미식, 쇼핑 등을 함께 즐길 수 있는 복합문화공간으로 기능을 확대했다.
퐁피두센터 한화는 개관 이후 하루 최대 7000명의 관람객을 기록했다. 현재 개관전 '큐비스트: 시각의 혁신가들'을 진행하고 있으며 공연과 키즈 프로그램, 아트 살롱 등도 운영하고 있다.
지난 6일부터는 '63 아우돌프 가든'에서 김윤신, 신미경, 오묘초 작가가 참여한 '정원 프로젝트, 새겨지는 것들'도 선보이고 있다.
식음·쇼핑 공간에는 미쉐린 가이드 선정 맛집과 글로벌 커피·디저트 브랜드, 라이프스타일 편집숍 등 25개 테넌트가 새롭게 입점했다. 하와이 '아일랜드 빈티지 커피', 프랑스 디저트 브랜드 '피에르 에르메 파리', 일본 라멘 브랜드 '라멘야시마' 등이 국내 첫 매장을 열었다.
리뉴얼 이후 식음·라이프스타일 공간의 누적 이용 건수는 약 15만건을 기록했다.
63빌딩 60층 전망대 '63스카이피크닉'도 미디어아트와 체험형 콘텐츠를 추가했다. 리뉴얼 이후 방문객은 이전 같은 기간보다 약 20% 증가했다.
한화생명은 개장 100일을 맞아 11일 63스카이피크닉 방문객을 대상으로 기념 이벤트도 진행한다. 공식 인스타그램 계정을 팔로우하고 현장에서 인증을 마치면 '서울 피크닉 틴쿠키'를 팀당 1개씩 선착순 100팀에 제공한다.
한화생명 관계자는 "이번 리뉴얼은 공간을 새롭게 꾸미는 것을 넘어 63빌딩에서 머무는 시간과 경험의 가치를 다시 만드는 데 의미가 있다"며 "다양한 전시와 공연, 브랜드 협업을 통해 시민과 관광객이 계속 찾을 수 있는 복합문화공간으로 만들어 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com