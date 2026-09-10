조현 "이달 내에 한·미 외교장관회담 열릴 것...한·미 동맹은 굳건"

AI 핵심 요약beta
- 조현 외교장관은 10일 루비오와 이달 한·미회담을 예고했다
- 조 장관은 한·미동맹은 굳건하고 이견은 협의로 해소해왔다고 했다
- 북·미 대화엔 협조를 강조했고 독자제재 해제는 국제공조를 말했다
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"문제가 있더라도 협의로 충분히 해소 가능"
대북 독자재재 해제에는 '국제사회와 협조' 강조
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관은 10일 마코 루비오 미국 국무장관과 이달 내 한·미 외교장관회담을 개최할 예정이라고 밝혔다.
조 장관은 이날 국회에서 열린 외교통일안보 분야 대정부 질문에서 한·미 관계 현황에 대한 더불어민주당 김병주 의원의 질의에 "한·미 동맹은 기본적으로 굳건하다"면서 이같이 말했다.
조 장관은 "굳건한 동맹 관계라 하더라도 여러 가지 이견이 있을 수는 있다"면서 "우리 정부는 미국과 그러한 정신에 입각해 문제가 되는 것들은 긴밀하게 협의하면서 해소해왔다"고 말했다.
조 장관은 최근 한·미 관계 이상 기류가 나타나고 있다는 지적에 대해서는 "항간에 떠도는 그런 것들은 근거가 없는 이야기이고, 설령 그렇게 보는 시각이 있다 하더라도 충분히 협의를 통해 해소될 수 있는 것"이라고 밝혔다.
조 장관은 북·미 대화 재개에 대한 정부의 준비에 관한 질의에 한국 정부의 적극적인 역할을 강조했다. 조 장관은 "미국과 긴밀히 협조해 미국이 북·미 정상회담을 추진하려는 방향으로 나아가도록 해야 한다"면서 "거기에 필요한 우리의 아이디어와 정보를 제공하고 함께 노력해야 한다"고 말했다.
조 장관은 대화 재개를 위해 정부가 독자 대북제재를 해제해야 하지 않느냐는 더불어민주당 박지원 의원의 질의에 "국제사회와 협조해 해결해 나가야 한다"고 말했다. 조 장관은 "(정부의 독자 제재는) 북한의 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사나 핵실험 등 그때그때 원인이 있었고 일부는 미국을 포함한 우방국과 함께 취한 조치"라고 설명했다.
조 장관은 파리에서 열린 한국과 프랑스의 정상회담에서 '호르무즈 해협의 자유 항행'과 관련된 논의가 있었는지를 묻는 질의에 "정상 간 논의가 있었지만 민감한 사안이고 중동 상황이 빠르게 바뀌고 있어 현 단계에서 논의 내용을 말씀드리기는 어렵다"고 말했다.
opento@newspim.com