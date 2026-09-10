스마일게이트, 신작 MMORPG '이클립스' 정식 출시

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트가 10일 신작 MMORPG 이클립스를 PC와 모바일에 출시했다.
- 이클립스는 크로스플랫폼을 지원하며 공식 홈페이지와 앱마켓에서 이용 가능하다.
- 출시 기념으로 6종 이벤트와 PC방·결제 할인 혜택을 진행했다.
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영웅 등급 무기·초월권 등 성장 지원 보상 제공
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트는 엔픽셀이 개발한 신작 MMORPG '이클립스: 더 어웨이크닝(이하 이클립스)'을 10일 PC와 모바일 플랫폼에 정식 출시했다고 밝혔다.
이클립스는 PC와 모바일 간 크로스플랫폼을 지원한다. PC 버전은 공식 홈페이지에서, 모바일 버전은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 이용할 수 있다.
스마일게이트는 출시를 기념해 '이 PD의 깜짝 선물', '영웅의 길', '정식 출시 기념 7일 특별 보상' 등 6종의 인게임 이벤트를 진행한다. 이용자는 미션 달성 및 출석을 통해 영웅 등급 무기와 초월권, 장비 및 성장 재화 등을 받을 수 있다.
내달 31일까지 진행되는 이 PD의 깜짝 선물 이벤트에서는 초월과 무기 외형을 각각 100회 획득하면 영웅 등급 보상을 지급한다. 8주간 진행되는 영웅의 길에서는 미션 달성 단계에 따라 무기와 장비 등을 제공한다.
PC방 이용자를 대상으로 한 접속 혜택도 운영한다. 누적 접속 시간에 따라 게임 내 보상을 제공하며 별도 종료 시점까지 진행된다.
구글 플레이 이용자를 대상으로 통신사 결제 할인과 토스페이 캐시백 프로모션도 진행한다. 이와 함께 생활맥주와 협업해 내달 11일까지 일부 매장에서 '이클립스' 제휴 메뉴를 판매하고 게임 쿠폰을 제공한다.
신재익 스마일게이트 이사는 "이용자들이 각자의 방식과 속도에 맞춰 즐길 수 있도록 개발한 작품"이라며 "앞으로도 이용자들의 목소리에 귀 기울이며 서비스를 이어가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com