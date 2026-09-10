우크라, "올해 국방비에 큰 구멍, 36조 더 지원해 달라"… 유럽 "갑자기 왜?" 당혹

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 우크라이나가 최근 국방비에 예기치 못한 대규모 부족분이 발생했다며 추가로 270억달러(약 36조2000억원)를 지원해 달라고 요청하면서 유럽 동맹국들에게 충격과 우려를 안겼다고 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 9일(현지시각) 보도했다.

유럽연합(EU)은 이미 공동 채권 발행으로 900억유로(약 141조원)을 마련해 올해와 내년에 각각 450억유로를 지원하는 계획을 집행하고 있는데 우크라이나가 갑자기 거액의 지원을 추가로 요구하자 당혹감을 감추지 못하는 상황이다.

NYT는 "유럽은 우크라이나가 국가의 존립을 건 전쟁을 치르고 있다는 점은 이해하고 있지만, 이처럼 큰 규모의 예산 부족은 예상하지 못했다"고 했다.

일각에서는 우크라이나 정부가 예산을 비효율적으로 사용하고 있는 것은 아닌지, 또는 필요한 자금 규모를 과장한 것은 아닌지 의문을 제기하고 있다고 한다.

[AI 일러스트=장일현 특파원]

보도에 따르면 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난달 24일 유럽 정상들과 회의에서 "국방부가 올해 말까지 사용하기로 편성됐던 예산까지 미리 집행했고, 그 결과 전체 부족액이 270억달러에 이르게 됐다"고 말했다.

우크라이나 측은 아직 단기 재정 수요의 세부 내역을 공개하지 않았다. 다만 젤렌스키 대통령은 지난달 언론에 무기 구매 비용과 군인 급여, 전사한 군인의 유가족 지원금 등이 포함된다고 설명했다.

우크라이나는 영국과 캐나다, 일본에도 지원을 요청하고 있다.

우크라이나 의회 예산위원장 록솔라나 피들라사는 "올해 초 이미 약 75억달러 규모의 예산 부족이 예상된다는 보고를 받았다"고 했다. 이런 상황에서 군사비 지출은 지난 8개월 동안 전년 동기 대비 17% 이상 증가했다.

그는 "예산 부족은 전쟁이 해마다 점점 더 비싸지고 있기 때문에 발생한다"며 "러시아의 전술이 계속 변화면서 우크라이나에 더욱 불리한 상황이 되고 있다는 점을 감안해야 한다"고 말했다.

그는 또 "러시아가 제철소와 곡물 수출 회랑 등 우크라이나 산업시설에 대한 공격을 강화하면서 지난달에만 예상했던 수입의 절반 정도를 잃었다" 했다.

유럽은 예산 부족이 왜 발생했는지, 실제 규모가 얼마나 되는지, 올해 안에 추가 자금을 어떻게 지원할 수 있을지 등을 파악하기 위해 분주하게 움직이고 있다. 우크라이나의 지원 요청이 예상 밖의 일이지만 실제로 그 돈이 필요하다면 지원을 거절할 수는 없다는 분위기가 형성되고 있다고 한다.

가장 현실적인 방법은 내년에 집행할 예정이었던 450억유로를 앞당겨 지원하는 것이라고 한다.

NYT는 "유럽 외교관과 관리 8명은 우크라이나에 신속하게 추가 자금을 제공할 수 있는 방법은 이 대출을 앞당겨 지급하는 것뿐이라는 데 의견을 같이했다"며 "일부 관리들은 이런 방안에 대한 지지가 점차 커지고 있다고 말했다"고 했다.

헬렌 맥엔티 아일랜드 외무장관은 "우리는 우크라이나 지원 대출을 통해 계속 자금을 제공할 것이며, 필요하다면 가능한 범위에서 지급 시기를 앞당길 것"이라고 말했다.

독일마셜기금(GMF)의 선임연구원 올레나 프로코펜코는 "전쟁 비용이 객관적으로 훨씬 더 비싸졌다"며 "우크라이나가 정말 이 돈이 필요하다는 점을 입증할 수 있다면 우크라이나를 위해서뿐 아니라 유럽 자신들을 위해서도 결국 방법을 찾게 될 것"이라고 말했다.

발라즈 우이바리 EU 집행위 대변인은 "우선 현재 예산과 재정 상황을 명확히 파악하는 것이 첫 단계"라고 말했다.

ihjang67@newspim.com