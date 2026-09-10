총리실 과장, 국회서 기자인 척 한동훈에 공격적 질문…韓 "책임 묻겠다"

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 총리실 직원이 10일 국회서 한동훈 의원에 질문했다.
- 질문자는 자신을 일반인이라 했으나 총리실 이병호 과장으로 드러났다.
- 한 의원은 기자인 척한 거짓말이라며 책임을 묻겠다고 했다.
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한동훈 "기자인 척하다가 거짓말...기괴한 일"
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 한성숙 국무총리실 직원이 국회에서 한동훈 무소속 의원에게 자신을 '일반인'이라고 하며 공격적으로 질문했다가 신분이 드러난 일이 발생했다.
한 의원은 10일 페이스북에 "오늘 국회에서 기자들을 상대로 기자회견을 했다. 그런데 어떤 사람이 한성숙 총리를 옹호하고 저를 공격하는 공격적인 질문을 했고, 제가 평소 기자 소속은 안 묻지만 질의 내용과 공격성이 이상해서 어디 소속 기자인지 물었다"며 이같이 밝혔다.
이어 "그러자 그 사람은 일반인이라고 답하고 계속 질의를 했다"며 "우연히 확인한 결과 그 사람은 국무총리실 소속 이병호 기획총괄과장"이라고 말했다.
그러면서 "기자인척 하다가 일반인이라고 거짓말한 것"이라며 "정말 황당하고 기괴한 일이다. 책임을 묻겠다"고 했다.
한 의원은 이날 국회에서 기자들과 만나 김승원 법무부 장관 후보자 관련 의혹에 대해 브리핑을 했다. 한 의원은 김 후보자 지명 후 제넨셀 의혹 등 그에 대한 검증 정국을 주도하고 있다.
질의 도중 한 남성이 "오늘 페이스북에 (한성숙) 총리가 수사지휘를 한다고 올렸는데, 실제로 수사지휘라고 생각하느냐"고 물었다.
이에 한 의원은 "이해식 의원 질의에 대해 (한 총리가) '관계 기관에 엄정한 확인을 지시하겠다"라고 답했다. 그러자 그 남성은 한 의원의 말을 끊고 "그러니까 확인을 지시한 거지"라고 했고, 한 의원이 "어디 기자냐"고 묻자 남성은 "일반인"이라고 답했다.
전날 한 총리는 국회 대정부질문에서 한 의원과 관련한 질의에 "관계기관이 유출경위와 위법여부 등을 확인하도록 지시하겠다"고 발언한 바 있다.
kimsh@newspim.com