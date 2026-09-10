[내일날씨] 전국 가끔 구름 많음...일교차 주의

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 11일 전국에 구름 많고 일교차 크다 전망했다.
- 아침 10~20도, 낮 24~29도로 서울 28도 예상했다.
- 서해·남해·동해 물결 일고 미세먼지 좋음이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 11일은 낮과 밤 기온차가 크겠다. 낮 최고기온은 24~29도로 예상된다.
10일 기상청에 따르면 오는 11일 전국은 가끔 구름이 많겠다. 풍랑과 너울에 유의해야겠다.
아침 최저기온은 10~20도로 예상된다. ▲서울 15도 ▲인천 16도 ▲수원 15도 ▲춘천 12도 ▲강릉 13도 ▲청주 15도 ▲대전 15도 ▲전주 16도 ▲광주 17도 ▲대구 17도 ▲부산 20도 ▲울산 18도 ▲제주 22도다.
낮 최고기온은 24~29도로 예측된다. ▲서울 28도 ▲인천 26도 ▲수원 27도 ▲춘천 26도 ▲강릉 25도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 27도 ▲광주 29도 ▲대구 28도 ▲부산 28도 ▲울산 26도 ▲제주 26도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com