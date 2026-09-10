스마일게이트 'CFS 2026', 역대 최대 18개팀 출전...11월 우한서 개막

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트가 10일 CFS 2026 그랜드 파이널 개최를 밝혔다.
- 대회는 11월 24일부터 12월 6일까지 중국 우한에서 열린다.
- 역대 최대 18개 팀이 참가하고 백성리그 우승팀도 처음 출전했다.
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'백성리그' 우승팀 첫 참가...프로·아마추어 국제무대 맞대결
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트는 크로스파이어 e스포츠 대회 'CFS 2026 그랜드 파이널'을 오는 11월 24일부터 12월 6일까지 중국 우한에서 개최한다고 10일 밝혔다.
올해 대회에는 역대 최대 규모인 18개 팀이 참가한다. 스마일게이트는 이달부터 11월 초까지 중국·브라질·베트남·동남아(SEA)·EUMENA 등 권역별 예선인 'CFS 패스(PATH)'를 진행하고, 성적에 따라 그랜드 파이널 스테이지 시드를 부여한다.
참가팀은 CFS 패스를 통과한 17개 팀과 중국 아마추어 리그 '백성리그' 우승팀 1개 팀으로 구성된다. 권역별 진출팀은 중국 5개 팀, 베트남·브라질·EUMENA·동남아 각 3개 팀이다.
특히 백성리그 우승팀이 CFS 그랜드 파이널에 참가하는 것은 이번이 처음이다. 아마추어 우승팀은 첫 단계인 플레이인 스테이지부터 출전해 프로팀들과 경쟁한다.
본선은 플레이인, 그룹 스테이지, 브래킷 스테이지를 우한 브랜드 센터에서 진행한 뒤 우한 스포츠센터에서 챔피언십 스테이지를 치른다. 각 단계 상위팀이 다음 스테이지로 진출하는 계단식 토너먼트 방식으로 운영된다.
올해 CFS 슬로건은 'Fight as One'이다. 스마일게이트는 대회 기간 크로스파이어 IP를 활용한 온·오프라인 연계 행사도 진행할 예정이다.
flurry327@newspim.com