李대통령 "故 전경철님 명복 빌어...발달장애인 지원 촘촘히 이어가겠다"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 10일 발달장애인 돌봄 대책을 밝혔다.
- 부모가 없어도 자녀가 홀로 남지 않게 하겠다고 했다.
- 24시간 통합돌봄·주간활동 확대를 약속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 이재명 대통령은 10일 발달장애인 돌봄을 위한 범정부 대책과 관련해 "부모가 곁에 없어도 자녀가 홀로 남겨지지 않고, 보통의 일상을 누릴 수 있어야 한다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "생의 마지막 순간까지 오직 아들의 앞날을 걱정했던 아버지의 눈물이 우리 모두의 마음을 울렸다"며 이같이 말했다.
이 대통령은 "마지막 순간까지 아들의 내일을 걱정한 피터팬 아빠의 사연은 장애인 자녀를 둔 많은 부모의 마음과 다르지 않을 것"이라고 했다.
그러면서 "오늘 정부가 발달장애인 돌봄을 위한 범정부 대책을 발표했다"며 "최중증 발달장애인 24시간 통합돌봄과 발달장애인 주간활동 참여를 확대하고, 공공후견인 제도를 비롯한 지원을 더욱 촘촘히 이어가겠다"고 강조했다.
이어 "한 걸음씩, 그러나 멈추지 않겠다"며 "피터팬 아빠 고(故) 전경철님이 마지막까지 걱정했던 아들의 내일을 잊지 않겠다"고 덧붙였다.
마지막으로 이 대통령은 "故 전경철님의 명복을 빈다"고 밝혔다.
kimsh@newspim.com