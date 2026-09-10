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추경호 대구시장 "전방위 대책으로 민생경제 활력 불어넣는다"

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  • 대구시가 10일 비상경제대책회의를 열고 민생 대책을 발표했다.
  • 대구 로페이 1000억 발행과 5000억 금융지원을 추진했다.
  • 추석 종합대책으로 물가·안전·교통·복지 대응을 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10일 '5차비상경제대책회의' 주재...민생경제 활력방안·추석종합대책 발표

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 추석 명절을 앞두고 대구시가 민생경제 활력제고 방안과 추석명절 종합대책을 발표했다. 10일 대구상인회관에서 열린 '제5차 비상경제대책회의'에서다.

추경호 대구광역시장[사진=뉴스핌DB]2026.09.10 nulcheon@newspim.com

추경호 시장은 이날 지역 경제단체, 기업인, 소상공인 등이 참석하는 '5차 비상경제대책회의'를 주재하고 "전방위 대책으로 민생경제에 활력을 불어넣겠다"고 강조했다.

대구시는 민생경제 전반에 활력을 높이기 위해 추석 연휴 전부터 가을까지 ▲대구 로페이 1000억 원 발행 ▲5000억 원 규모 금융 지원 ▲전통시장 온누리 상품권 사은행사▲골목상권 홍보 및 가을 축제 등 연속적으로 이어지는 대책을 추진한다는 계획이다.

민생경제 활력 제고 방안

이달 16일부터 20일까지 5일간 대구 전통시장 24개소에서 농축산물과 수산물을 6만 7000원 이상 구매 시 최대 2만 원의 온누리 상품권을 환급하는 정부 차원의 소비 촉진 행사가 진행된다.

지난해 추석에는 총 14개 시장만 가능했으나 올해는 총 24개로 확대됐다. 서문･번개 등 9개 시장에서는 전화번호를 미리 입력하면 대기 순번 알림 문자를 발송해주는 모바일 대기 시스템도 운영한다. 9개 시장은 번개, 서문, 관문, 대명, 팔달, 신매, 월배, 서남, 와룡시장 등이다.

대구시는 21일부터 1000억 원 규모의 대구 로페이를 발행한다. 할인율은 10%, 구매 한도는 30만 원이다. 착한 가격 업소에서 결제 시 결제 금액의 5% 추가 캐시백을 신규로 지원받아 총 15%의 할인 혜택을 누릴 수 있다.

또 추석 연휴 이후에도 소비가 위축되지 않고 지속해서 이어지도록 10월 12일부터 ▲전통시장 온누리 상품권 사은행사(대박 세일)▲골목형 상점가 홍보 지원▲골목상권･전통시장 가을 축제 등 '2026 대구 소비 진작 특별 대책'을 추진한다.

전통시장 온누리 상품권 사은행사는 지난해 9억 3000만 원 규모에서 3.7배 증가한 35억 원 규모로 대폭 확대 추진한다. 행사는 10월 12일부터 21일까지 80개 전통시장에서 동시에 진행되며 3만 원 이상 구매하면 5000원 권을, 5만 원 이상 구매하면 1만 원 권을 지급한다.

특히 올해는 사은품을 온누리 상품권으로 통일해 전통시장과 골목상권의 재소비로 이어지는 선순환을 유도하고, 대기 시간을 줄이기 위해 시장 규모별로 지원 인력을 지난해 8명에서 올해 최대 12명으로 확대했다. 또 별도의 대기 공간을 마련하는 등 시민 불편을 최소화할 수 있도록 세심히 준비할 예정이다.

대구시가 10일 발표한 '민생경제 활력대책 추진일정'[사진=대구시]2026.09.10 nulcheon@newspim.com

이번 전통시장 사은행사를 통해 시민들이 구매하는 금액과 지급되는 온누리 상품권 총액을 모두 더하면 소상공인에게는 약 188억 원~286억 원의 매출 증가 효과가 있을 것으로 기대된다.

골목상권 활성화를 위해 대구시는 온･오프라인 전방위 홍보를 추진한다. 온누리 상품권 사용이 가능한 대구 골목형 상점가는 현재 100개소 7100여 개 점포로 대폭 확대되고 있지만, 시민 인지도는 여전히 낮다.

이에 시민들이 골목형 상점가를 쉽게 찾고 방문할 수 있도록 유망 상권 18개소는 입간판·포토존 등 상권별 랜드마크 설치를 지원하고, 전체 골목형 상점가에는 온누리 상품권 가맹점 깃발과 스티커를 배부한다. 특히 젊은 세대의 소비를 이끌어 내기 위해 상권별 특성을 살린 이미지･숏폼 등 다양한 콘텐츠를 제작해 SNS 홍보도 강화한다는 계획이다.

10월 12일부터 골목상권과 전통시장 총 33개소에서 버스킹, 체험형 프로그램 등 상권별 특성을 반영한 가을 축제를 개최한다. 대구역-교동-동성로를 연계하는 상권 활성화 사업을 추진해 시민과 관광객이 머무는 상권으로 육성할 계획이다.

동성로는 오는 2024년부터 5년간 60억 원이 투입되는 상권 활성화 사업이 진행 중이다. 상인회에서 주도해 운영 중인 '동성로 놀장'과 연계해 팝업스토어·거리 공연 등 참여형 콘텐츠를 강화하는 등 상인회와 끊임없이 협력해 사업의 효과성을 높여나갈 계획이다.

교동은 올해 6월 공모 선정된 '글로컬 상권 육성사업'을 본격 추진한다. 내년까지 총 38억 원이 투입되며 올해는 ▲외국인 유학생 페스티벌▲교동 테마 투어▲상권 통합 브랜드 개발 등을 추진할 예정이다.

고금리로 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인의 금융 부담을 낮추기 위해 대구신용보증재단을 통해 총 5000억 원 규모의 추가 금융 지원을 시행한다.

이차 보전 지원(1.3%~2.2%p)을 기존 1조 원에서 1조 2500억 원으로 2500억 원 확대하고 전 업종을 대상으로 2500억 원 규모의 보증료 지원 사업도 신규로 추진한다. 보증료는 통상 보증료율 1.2% 대비 기본 0.5%(포인트)p를 감면하고, 금융 취약 계층인 중·저신용자는 0.8%p를 감면하며, 별도 신청 절차는 생략하고 기존 심사와 연계해 원스톱으로 지원한다.

5000만 원 이하 대출 시 이차 보전 2.2%p와 보증료 지원 0.8%p까지 모두 지원받는 경우 1년간 최대 3%p의 금리 인하 효과로 150만 원 상당의 금융 비용을 절감할 수 있다.

추경호 대구시장이 10일 대구상인회관에서 '5차 경제비상대책회의'를 주재한 후 지역 경제단체 대표들과 기념촬영을 하고 있다.[사진=대구시]2026.09.10 nulcheon@newspim.com

추석 명절 종합대책

대구시는 추석 명절을 맞아 시민 모두가 행복하고 안전한 연휴를 보낼 수 있도록 민생 안정, 시민 안전, 시민 편의, 풍요 누림 등 4개 분야 18개 과제로 구성된 '추석 명절 종합대책'도 추진한다.

성수품의 수급과 가격 동향을 면밀히 모니터링하고 물가 안정 관리에 나선다. 또한, 체불임금 관리도 함께 추진해 명절을 앞둔 근로자들의 생활 안정을 지원한다.

재난안전상황실을 중심으로 24시간 재난대응체계를 유지하고, 호우·산불 등 각종 재난 대응과 안전사고 예방을 위해 시설물 점검을 강화한다. 또 비상 응급의료 체계를 가동하고 달빛 어린이병원 1개 소 추가 지정, 소아 야간·휴일 진료기관 신규 지정 등을 통해 소아 진료를 포함한 의료공백 최소화에도 나선다.

교통 종합상황실 운영을 통해 교통 민원에 신속히 대응하고, 동대구역 등 혼잡 지역을 집중 관리한다. 또 ▲무료 개방 주차장 5000면 이상 확대 ▲상수도·도시가스 등 생활 필수 서비스 안정적 공급 ▲시립공원묘지 주차장 확보 등 명절 연휴 기간 예상되는 행정 수요에 대응하는 한편, 120달구벌콜센터를 연휴 기간 내 정상 운영해 시민 불편을 최소화한다는 방침이다.

취약계층도 풍요로운 한가위를 누릴 수 있도록 저소득 주민과 쪽방 주민 등 1만 4600명에게 10만 원 상당의 현금과 온누리 상품권, 물품 등 생활 안정 지원을 제공하고 노숙인에게는 도시락과 명절 음식도 제공한다.

또 돌봄대상 독거노인 3만 2159명에게는 연휴 전후 안부를 확인하고, 응급안전안심서비스 대상자 1만 5193명에 대해서는 활동량 감지기 등 ICT 장비를 활용해 24시간 안전 모니터링을 실시한다. 결식 우려 아동에게는 급식카드, 식품권 등 급식 대체 수단을 제공해 연휴 기간 식사 공백을 방지한다.

시민들이 가족, 친지와 함께 풍성한 연휴를 보낼 수 있도록 대구사진비엔날레 특별전(문화예술회관), 청년 버스킹(동성로) 등 다양한 전시‧공연 행사를 진행하며 26일에는 시티 투어 특별 노선인 '사색기행'을 신규 운영한다.

추경호 시장은 "지역 경제가 어려울 땐 즉각적인 처방이 필요하다"며 "대구시는 추석 전부터 연말까지 소비 진작·상권 활성화·금융 지원 등 모든 정책 수단을 동원해 소상공인과 중소기업의 시름을 덜어드리겠다"고 강조했다.

또 추 시장은 "이번 대책의 효과가 지속되려면 시민들이 스스로 찾는 경쟁력 있는 상권을 만들어야 한다"며 "상인들께서도 좋은 품질의 상품과 친절한 서비스로 상권의 매력을 높이는 데 함께 힘을 모아주시기를 부탁드린다"고 말했다.

그러면서 추 시장은 "재난 및 안전사고 예방, 비상 응급의료 체계 가동, 교통·주차·문화 등 생활 편의 제공까지 빈틈없이 챙겨 추석연휴 시민들이 안전하고 풍성한 한가위를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

nulcheon@newspim.com

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애플, 폴더블 '아이폰 듀오' 공개 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플이 첫 폴더블(접이식) 아이폰인 '아이폰 듀오'를 공개했다. 가격은 256GB 기준 1999달러(약 267만6000원)로 책정됐다. 역대 아이폰 가운데 가장 비싸다. 애플은 9일(현지시간) 캘리포니아주 쿠퍼티노 본사 스티브 잡스 극장에서 열린 신제품 발표 행사에서 아이폰 듀오를 선보였다. 가격은 256GB 기준 1999달러다. 512GB, 1TB, 2TB 저장용량도 나온다. 색상은 스타 화이트와 나이트 스카이 두 가지로, 사전 주문은 10월 16일, 판매는 같은 달 23일 시작한다. 한국과 미국, 중국, 일본 등 70여 개국이 대상이며, 나머지 28개국은 10월 30일부터 판매한다. 이번 발표는 존 터너스 최고경영자(CEO) 체제의 첫 신제품 공개다. 2017년 아이폰X에서 물리 홈버튼을 없앤 이후 애플 주력 제품에 가해진 가장 큰 변화이기도 하다. 아이폰은 직전 회계연도에 2096억 달러의 매출을 올려 애플 전체 매출의 절반을 조금 넘겼다. 터너스 CEO는 "아이폰 듀오는 초대 아이폰 이후 아이폰에 가해진 가장 혁신적인 변화"라며 "하드웨어와 소프트웨어를 함께 설계했을 때 무엇이 가능한지 보여준다"고 말했다. 애플이 9일(현지시간) 공개한 폴더블 아이폰 듀오.[사진=애플] 2026.09.10 mj72284@newspim.com 아이폰 듀오는 펼치면 7.6인치 내부 화면이 나타난다. 아이폰18프로맥스보다 50% 크다. 애플은 펼친 상태에서 역대 가장 얇은 아이폰이라고 설명했다. 접으면 여권과 비슷한 크기가 되고, 5.4인치 외부 화면이 18프로 화면 면적의 90%를 제공한다. 두 화면의 화면비를 같게 맞춰 접고 펼칠 때 콘텐츠가 이어지도록 했다. 눈부심을 줄이는 나노 텍스처 처리로 접힌 자국도 덜 보이게 했다. 내구성에도 공을 들였다. 본체는 5등급 티타늄으로 만들었고 힌지는 100개가 넘는 부품으로 구성했다. 전면 세라믹 실드 2는 이전 세대보다 긁힘 저항이 3배 강하며, 방수와 방진 등급은 IP68이다. 접히는 화면 아래위로 강화유리를 배치하고 층이 책장처럼 미끄러지도록 전용 접착제를 써서 구부러질 때 받는 힘을 분산시켰다. 칩은 아이폰18프로와 같은 A20 프로다. 애플은 자체 설계한 증기 챔버를 더해 아이폰17프로보다 지속 성능이 최대 35% 높다고 강조했다. 배터리는 양쪽에 하나씩 배치해 하나처럼 작동하도록 했으며, 영상 재생 시간은 내부 화면 기준 최대 31시간, 외부 화면 기준 최대 44시간이다. 물리 유심 없이 eSIM만 지원한다. 카메라는 4800만 화소 퓨전 메인과 4800만 화소 퓨전 울트라 와이드를 넣었다. 접히는 구조를 활용한 기능도 추가했다. 외부 화면에 실시간 미리보기를 띄워 촬영 대상이 자세를 확인할 수 있는 듀오 프리뷰, 피사체가 자세를 잡으면 자동으로 촬영하는 스마트 테이크 등이다. 운영체제(OS)는 아이폰 듀오에 맞춘 iOS 27이다. 두 개의 앱을 나란히 띄우는 분할 화면 기능이 아이폰에 처음 들어갔다. 넷플릭스와 줌, 슬랙 등은 이미 접이식 화면에 맞춘 기능을 적용했다. 새 시리(Siri) AI는 14일 iOS 27과 함께 영어 베타로 공개되며, 한국어는 10월에 지원한다. 가격 부담에도 시장 전망은 공급 부족 쪽에 무게가 실린다. 로이터통신에 따르면 삼성전자와 화웨이가 2019년부터 폴더블폰을 판매해 왔지만 기술 애호가 중심의 틈새시장에 머물러 왔다. 그럼에도 시장조사업체 인터내셔널데이터코퍼레이션(IDC) 등은 애플이 생산하는 물량이 모두 팔릴 것으로 보고, 내년 말까지 이 시장에서 40% 점유율을 확보할 것으로 예상했다. 애플은 아이폰18프로와 18프로맥스도 내놨다. 시작 가격은 각각 1199달러와 1299달러로 전작보다 100달러씩 올랐다. 사전 주문은 12일, 판매는 18일부터다. 색상은 블랙과 실버, 글레이셔에 신규 색상인 버건디를 더한 네 가지다. 프로 모델의 핵심은 카메라다. 4800만 화소 퓨전 메인 카메라에 아이폰 최초로 가변 조리개를 넣었다. 레이저로 자른 여섯 개의 날개가 조리개를 조절해 어두운 곳에서는 f/1.48까지 열고, 단체 사진에서는 f/4까지 좁혀 뒷줄까지 초점을 맞춘다. 조리개와 셔터 속도, 화이트밸런스를 직접 조작하는 프로 컨트롤도 추가됐다. 사진의 진위를 증명하는 '애플 레퍼런스 이미지'도 도입했다. 촬영 순간 센서가 기록한 데이터에 서명을 남겨 수정 불가능한 원본을 따로 만들고, 사진 앱에서 편집본과 나란히 비교할 수 있게 하는 방식이다. AI로 생성하거나 편집한 이미지를 식별하는 신스ID(SynthID) 표준도 연내 지원한다. 다만 이 기능은 규제 문제로 중국에서는 출시 시점에 제공되지 않으며, 유럽연합(EU)에서는 촬영 기능이 빠진다. 애플은 이날 에어팟5와 애플워치 시리즈12도 함께 내놨다. 에어팟5는 129달러로 오픈형 구조에 노이즈 캔슬링을 넣었고, 애플워치 시리즈12는 새 건강 센서로 심박수와 회복도를 측정한다. 두 제품 모두 18일 판매를 시작한다. mj72284@newspim.com 2026-09-10 03:40
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메타, AI 에이전트 '뮤즈' 호평 [서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 메타 플랫폼스(종목코드: META) 주가가 9일(현지시간) 뉴욕증시 장 초반 657.86달러까지 오르며 전일 종가 613.48달러 대비 한때 7.23% 급등했다. 전날 저녁 공개한 개인용 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'에 월가 애널리스트들이 긍정적인 평가를 내놓으면서 투자 심리가 빠르게 개선된 결과다. 메타 플랫폼스 로고 조형물 [사진=블룸버그] ◆ AI 투자, 드디어 수익화 시동 메타는 8일 저녁 '뮤즈'를 계층형 소비자 구독 상품으로 선보이며, 그동안 막대한 자금을 쏟아부은 AI 인프라 투자를 소비자 매출로 연결할 구체적인 로드맵을 처음으로 제시했다. 그간 시장에서는 메타의 설비투자가 실질적인 매출 성과로 이어지지 못하고 있다는 우려가 꾸준히 제기돼 왔던 만큼, 이번 발표는 그 답변으로 받아들여지는 분위기다. 실제로 이번 주가 상승은 AI 관련주 전반에 대한 매수세라기보다 메타 개별 종목에 대한 재평가 성격이 짙다는 분석이 나온다. 미즈호증권은 뮤즈가 완성도 높은 기능성과 무료 제공 방식을 앞세워 사용자 유치에 강점을 가질 수 있다고 평가했다. 키뱅크 역시 목표주가 780달러를 유지하며, 시장이 메타의 AI 시장 내 입지와 제품 주기를 여전히 과소평가하고 있다고 진단했다. ◆ 30조 달러 시장을 노리는 메타의 무기 애널리스트들이 메타를 주목하는 배경에는 방대한 소비자 접점이 자리한다. 모간스탠리는 전자상거래·여행·디지털 광고·일상 물류 등을 아우르는 소비자용 AI 에이전트 시장 규모를 약 30조 달러로 추산했으며, 이 시장에서의 성패는 유통망과 소비자 데이터 접근성에 좌우될 가능성이 크다고 봤다. 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 메신저 등 이용자 기반을 이미 확보한 메타가 이 부문에서 유리한 위치에 있다는 설명이다. 여기에 별도의 선결제 비용 없이 제공되는 점, 전용 보안 가상머신 '뮤즈 시큐어 VM' 등 프라이버시 보호 기능도 초기 사용자 확보에 도움이 될 요소로 꼽힌다. ◆ 신중론도 여전 다만 이번 출시만으로 주가의 지속적인 재평가가 보장되는 것은 아니라는 신중한 시각도 공존한다. 과거 페이스북 쇼핑이나 메타버스 사업이 초기 기대에 미치지 못했던 전례가 있는 만큼, 투자자들은 실제 사용자 확보와 참여도에 대한 증거를 먼저 확인하려 할 것으로 보인다. 키뱅크는 사용자 참여도를 성공의 1차 척도로 보고 수익화는 시간을 두고 뒤따를 것으로 전망했으며, 모간스탠리 역시 뮤즈를 아직 기업가치에 반영되지 않은 장기 수익 상승 요인으로 지목하면서도 확실한 이용 행태 데이터가 관건이라고 덧붙였다. ◆ 알파벳에도 번지는 긴장감 이번 출시는 구글 모회사 알파벳(GOOG)에도 파장을 미칠 전망이다. 쇼핑·여행·일정 관리 등 전통적으로 검색에서 시작되던 소비자 활동이 AI 에이전트로 옮겨갈 가능성이 있기 때문이다. 모간스탠리는 뮤즈가 성공적으로 안착할 경우 검색 시장에 새로운 위협 요인이 될 수 있다고 밝히며, 알파벳이 제미나이 개발 속도를 유지해야 한다는 압박이 커질 것으로 내다봤다. kimhyun01@newspim.com 2026-09-10 00:39

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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