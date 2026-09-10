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[코인 시황] 비트코인 7만7000달러대로… 유가·국채금리 상승에 ETF 자금도 이탈

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AI 핵심 요약

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  • 비트코인이 10일 7만7000달러대로 밀렸다.
  • 유가·미 국채 수익률 상승과 ETF 순유출이 겹쳤다.
  • 클래리티법 표결과 양자보안 전환이 변수다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

브렌트유 102달러 돌파·美 10년물 4.877%… 위험자산 투자심리 압박
15일 美 클래리티법 표결 주목… 양자컴퓨터 대응도 속도

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인 가격이 10일 7만7000달러대로 밀렸다. 중동의 지정학적 긴장으로 국제유가가 다시 오르면서 인플레이션 우려를 자극했고, 이에 미 국채 수익률까지 상승한 것이 비트코인 등 위험자산에 부담으로 작용했다. 여기에 미국 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)에서도 이틀 연속 자금이 빠져나가면서 투자심리를 압박했다.

10일(현지 시각) 비트코인(BTC)은 7만7700달러 선에 거래됐다. 이더리움(ETH)도 24시간 전에 비해 1.5% 하락한 2463달러에 거래되고 있으며, 트론을 제외한 주요 알트코인은 일제히 내림세다.

비트코인 가격을 압박한 주요 요인 가운데 하나는 국제유가와 미 국채 수익률의 동반 상승이다. 중동의 긴장이 이어지면서 브렌트유는 배럴당 102달러를 웃돌았고 서부텍사스산원유(WTI)도 97달러를 넘어섰다.

유가 상승은 물가를 다시 끌어올릴 수 있다는 우려로 이어지면서 채권시장에도 부담을 줬다. 미 10년물 국채 수익률은 4.877%로 상승했고 30년물은 5.325%까지 올랐다. 스콧 베선트 미 재무장관이 정부가 만기 10~20년 국채 60억달러어치를 매입할 것이라고 발표했지만 국채 수익률은 전날에 이어 상승세를 이어갔다.

국채 수익률 상승은 이자를 지급하지 않는 비트코인과 같은 위험자산에는 부담으로 작용할 수 있다. 특히 유가 상승이 인플레이션을 자극할 경우 미 연방준비제도(Fed·연준)가 높은 금리를 더 오래 유지하거나 추가 긴축에 나설 수 있다는 우려가 커질 수 있다.

보스니아헤르체고비나의 한 컴퓨터 모니터에는 리플, 비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 암호화폐의 상징이 표시되고 있다. [사진=로이터]

 비트코인 ETF 이틀째 순유출… ARKB서 7800만달러 빠져

이런 거시경제 부담에 ETF를 통한 자금 이탈까지 겹쳤다. 소소밸류에 따르면 미국 현물 비트코인 ETF에서는 9일 약 1억2000만달러가 빠져나가며 이틀 연속 순유출을 기록했다.

아크인베스트와 21셰어스의 ARKB에서 7800만달러가 빠져나가 전체 순유출을 주도했다. 그레이스케일의 GBTC에서는 2700만달러, 블랙록의 IBIT에서는 2000만달러가 각각 유출됐다.

반면 모간스탠리의 MSBT에는 약 400만달러가 들어오며 유일하게 순유입을 기록했다. 나머지 8개 펀드에서는 자금 유출입이 없었다.

다른 암호화폐 ETF에서는 반대 흐름이 나타났다. 이더리움 ETF에는 화요일 2400만달러가 빠져나간 뒤 약 3500만달러가 유입됐다. XRP와 솔라나 펀드에도 각각 1200만달러가 유입됐다. 반면 하이퍼리퀴드 상품에서는 500만달러가 빠져나갔다.

그레이스케일의 미니 트러스트와 인베스코의 BTCO를 제외한 모든 비트코인 펀드는 보유 자산 가치보다 할인된 가격에 거래됐다. ETF 가격이 해당 펀드가 보유한 비트코인의 가치보다 낮게 형성됐다는 의미다.

특히 ARKB의 자금 흐름은 최근 크게 출렁이고 있다. 지난 3일 1억3800만달러가 순유입됐지만 엿새 뒤에는 7800만달러가 빠져나갔다. 최근에는 개별 펀드의 대규모 자금 이동이 전체 비트코인 ETF의 하루 순유출입 규모를 좌우하는 모습이다.

◆ 15일 美 클래리티법 표결… 암스트롱 "어떤 식으로든 규제 명확성 확보"

다만 규제 측면에서는 암호화폐 시장에 긍정적인 신호도 나오고 있다. 시장에서는 오는 15일 예정된 미 상원의 '디지털자산 시장 명확성법(CLARITY Act·클래리티법)' 표결에도 관심이 쏠리고 있다.

브라이언 암스트롱 코인베이스 최고경영자(CEO)는 CNBC 인터뷰에서 표결 결과와 관계없이 미국 암호화폐 업계가 조만간 규제의 명확성을 확보할 것으로 내다봤다.

암스트롱은 "법안이 통과된다면 좋다. 법률이 생기는 것이기 때문"이라면서도 "통과되지 않더라도 좋은 결과가 될 것이다. 미 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)가 규칙 제정에 나설 준비가 돼 있다고 밝혔기 때문"이라고 말했다.

그러면서 "어떤 식으로든 15일 당일이나 그로부터 하루나 이틀 뒤에는 규제의 명확성을 확보하게 될 것"이라고 했다.

클래리티법은 미국의 암호화폐 규제 권한을 명확하게 나누는 것이 핵심이다. 증권에 해당하는 토큰은 SEC가, 비트코인과 같은 탈중앙화 상품은 CFTC가 각각 감독하도록 하고 암호화폐 거래소와 브로커, 스테이블코인 등에 적용할 연방 차원의 규칙을 마련하는 내용이다.

암스트롱은 양당 사이에 상당한 타협이 이뤄졌으며 법 집행기관과 은행, 암호화폐 기업들도 법안을 지지하고 있다고 밝혔다. 코인베이스가 요구해온 핵심 사안들도 해결됐다고 했다.

다만 선출직 공직자의 디지털자산 보유와 관련한 윤리 조항은 아직 협상 중이다. 암스트롱은 백악관이 이미 강력한 윤리 조항을 제안했고 민주당은 자산 처분 등을 포함한 추가 조치를 요구하고 있다며 양측이 "해결책에 매우 근접한 것으로 보인다"고 말했다.

암스트롱은 비트코인에 대한 장기 낙관론도 재확인했다. 그는 2030년까지 비트코인이 40만달러에 도달하는 것이 "합리적인 목표"라며 최근 가격 흐름에 대해서도 "이번 사이클에서 비트코인의 바닥은 이미 나왔다"고 말했다.

 양자컴퓨터 개발 빨라지자… 비트코인·이더리움도 '보안 전환' 속도

장기적으로는 양자컴퓨터가 새로운 변수로 떠오르고 있다. 비트코인과 이더리움 개발자들은 미래의 양자컴퓨터가 현재 암호화폐 지갑을 보호하는 암호 체계를 무력화할 가능성에 대비해 네트워크 보안 강화에 속도를 내고 있다. 미국 정부가 양자컴퓨터 개발에 본격적으로 자금을 투입하면서 암호화폐 업계의 대응에도 속도가 붙고 있다.

미 상무부는 지난 8일 리게티(Rigetti), 디웨이브(D-Wave), 퀀티넘(Quantinuum)에 각각 최대 1억달러를 지원하는 '반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)'에 따른 보조금을 최종 확정하고, 이들 3개 양자컴퓨팅 기업의 소수 지분도 취득했다.

이에 맞춰 이더리움 프로토콜팀은 실행과 합의, 데이터 등 기본 계층 전반을 양자컴퓨터 공격에 견딜 수 있도록 만드는 시한을 2029년 12월로 정했다. 현재의 암호 체계를 실제로 무력화할 수 있는 이른바 'Q-데이(Q-day)'가 이르면 2030년 찾아올 가능성까지 염두에 둔 것이다.

비트코인에는 이 같은 공식 시한이 없지만 올해 들어 대응 작업이 빨라지고 있다. '비트코인 개선 제안(BIP)-360'은 양자컴퓨터 공격에 대응할 수 있는 '포스트퀀텀(post-quantum)' 출력 방식을 제안하고 있으며, BIP-361은 현재 사용하는 ECDSA와 슈노르(Schnorr) 서명 방식에서 단계적으로 벗어나 새로운 방식으로 이전하는 방안을 담고 있다.

비트코인 연구자들과 관련 기관들도 신뢰할 만한 이전 체계를 마련해야 할 시점으로 2029년을 거론하고 있다. 다만 이는 2029년에 비트코인이나 이더리움을 실제로 탈취할 수 있는 양자컴퓨터가 등장한다는 의미는 아니다.

 

이더리움은 다른 과제를 안고 있다. 이더리움 재단에는 포스트퀀텀 문제를 전담하는 팀이 있고 명확한 목표 시점도 정해져 있지만, 지갑과 애플리케이션, 이용자를 새로운 서명 방식으로 이전하는 작업은 기본 계층 업그레이드가 끝난 뒤에도 계속될 가능성이 있다.

결국 실제 암호 체계를 위협할 수준의 양자컴퓨터가 등장하기 전에 비트코인과 이더리움이 수천억달러 규모의 자산을 보호하는 기존 암호 체계를 안전한 방식으로 교체할 수 있느냐가 관건이라는 분석이 나온다.

koinwon@newspim.com

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애플, 폴더블 '아이폰 듀오' 공개 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플이 첫 폴더블(접이식) 아이폰인 '아이폰 듀오'를 공개했다. 가격은 256GB 기준 1999달러(약 267만6000원)로 책정됐다. 역대 아이폰 가운데 가장 비싸다. 애플은 9일(현지시간) 캘리포니아주 쿠퍼티노 본사 스티브 잡스 극장에서 열린 신제품 발표 행사에서 아이폰 듀오를 선보였다. 가격은 256GB 기준 1999달러다. 512GB, 1TB, 2TB 저장용량도 나온다. 색상은 스타 화이트와 나이트 스카이 두 가지로, 사전 주문은 10월 16일, 판매는 같은 달 23일 시작한다. 한국과 미국, 중국, 일본 등 70여 개국이 대상이며, 나머지 28개국은 10월 30일부터 판매한다. 이번 발표는 존 터너스 최고경영자(CEO) 체제의 첫 신제품 공개다. 2017년 아이폰X에서 물리 홈버튼을 없앤 이후 애플 주력 제품에 가해진 가장 큰 변화이기도 하다. 아이폰은 직전 회계연도에 2096억 달러의 매출을 올려 애플 전체 매출의 절반을 조금 넘겼다. 터너스 CEO는 "아이폰 듀오는 초대 아이폰 이후 아이폰에 가해진 가장 혁신적인 변화"라며 "하드웨어와 소프트웨어를 함께 설계했을 때 무엇이 가능한지 보여준다"고 말했다. 애플이 9일(현지시간) 공개한 폴더블 아이폰 듀오.[사진=애플] 2026.09.10 mj72284@newspim.com 아이폰 듀오는 펼치면 7.6인치 내부 화면이 나타난다. 아이폰18프로맥스보다 50% 크다. 애플은 펼친 상태에서 역대 가장 얇은 아이폰이라고 설명했다. 접으면 여권과 비슷한 크기가 되고, 5.4인치 외부 화면이 18프로 화면 면적의 90%를 제공한다. 두 화면의 화면비를 같게 맞춰 접고 펼칠 때 콘텐츠가 이어지도록 했다. 눈부심을 줄이는 나노 텍스처 처리로 접힌 자국도 덜 보이게 했다. 내구성에도 공을 들였다. 본체는 5등급 티타늄으로 만들었고 힌지는 100개가 넘는 부품으로 구성했다. 전면 세라믹 실드 2는 이전 세대보다 긁힘 저항이 3배 강하며, 방수와 방진 등급은 IP68이다. 접히는 화면 아래위로 강화유리를 배치하고 층이 책장처럼 미끄러지도록 전용 접착제를 써서 구부러질 때 받는 힘을 분산시켰다. 칩은 아이폰18프로와 같은 A20 프로다. 애플은 자체 설계한 증기 챔버를 더해 아이폰17프로보다 지속 성능이 최대 35% 높다고 강조했다. 배터리는 양쪽에 하나씩 배치해 하나처럼 작동하도록 했으며, 영상 재생 시간은 내부 화면 기준 최대 31시간, 외부 화면 기준 최대 44시간이다. 물리 유심 없이 eSIM만 지원한다. 카메라는 4800만 화소 퓨전 메인과 4800만 화소 퓨전 울트라 와이드를 넣었다. 접히는 구조를 활용한 기능도 추가했다. 외부 화면에 실시간 미리보기를 띄워 촬영 대상이 자세를 확인할 수 있는 듀오 프리뷰, 피사체가 자세를 잡으면 자동으로 촬영하는 스마트 테이크 등이다. 운영체제(OS)는 아이폰 듀오에 맞춘 iOS 27이다. 두 개의 앱을 나란히 띄우는 분할 화면 기능이 아이폰에 처음 들어갔다. 넷플릭스와 줌, 슬랙 등은 이미 접이식 화면에 맞춘 기능을 적용했다. 새 시리(Siri) AI는 14일 iOS 27과 함께 영어 베타로 공개되며, 한국어는 10월에 지원한다. 가격 부담에도 시장 전망은 공급 부족 쪽에 무게가 실린다. 로이터통신에 따르면 삼성전자와 화웨이가 2019년부터 폴더블폰을 판매해 왔지만 기술 애호가 중심의 틈새시장에 머물러 왔다. 그럼에도 시장조사업체 인터내셔널데이터코퍼레이션(IDC) 등은 애플이 생산하는 물량이 모두 팔릴 것으로 보고, 내년 말까지 이 시장에서 40% 점유율을 확보할 것으로 예상했다. 애플은 아이폰18프로와 18프로맥스도 내놨다. 시작 가격은 각각 1199달러와 1299달러로 전작보다 100달러씩 올랐다. 사전 주문은 12일, 판매는 18일부터다. 색상은 블랙과 실버, 글레이셔에 신규 색상인 버건디를 더한 네 가지다. 프로 모델의 핵심은 카메라다. 4800만 화소 퓨전 메인 카메라에 아이폰 최초로 가변 조리개를 넣었다. 레이저로 자른 여섯 개의 날개가 조리개를 조절해 어두운 곳에서는 f/1.48까지 열고, 단체 사진에서는 f/4까지 좁혀 뒷줄까지 초점을 맞춘다. 조리개와 셔터 속도, 화이트밸런스를 직접 조작하는 프로 컨트롤도 추가됐다. 사진의 진위를 증명하는 '애플 레퍼런스 이미지'도 도입했다. 촬영 순간 센서가 기록한 데이터에 서명을 남겨 수정 불가능한 원본을 따로 만들고, 사진 앱에서 편집본과 나란히 비교할 수 있게 하는 방식이다. AI로 생성하거나 편집한 이미지를 식별하는 신스ID(SynthID) 표준도 연내 지원한다. 다만 이 기능은 규제 문제로 중국에서는 출시 시점에 제공되지 않으며, 유럽연합(EU)에서는 촬영 기능이 빠진다. 애플은 이날 에어팟5와 애플워치 시리즈12도 함께 내놨다. 에어팟5는 129달러로 오픈형 구조에 노이즈 캔슬링을 넣었고, 애플워치 시리즈12는 새 건강 센서로 심박수와 회복도를 측정한다. 두 제품 모두 18일 판매를 시작한다. mj72284@newspim.com 2026-09-10 03:40
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메타, AI 에이전트 '뮤즈' 호평 [서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 메타 플랫폼스(종목코드: META) 주가가 9일(현지시간) 뉴욕증시 장 초반 657.86달러까지 오르며 전일 종가 613.48달러 대비 한때 7.23% 급등했다. 전날 저녁 공개한 개인용 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'에 월가 애널리스트들이 긍정적인 평가를 내놓으면서 투자 심리가 빠르게 개선된 결과다. 메타 플랫폼스 로고 조형물 [사진=블룸버그] ◆ AI 투자, 드디어 수익화 시동 메타는 8일 저녁 '뮤즈'를 계층형 소비자 구독 상품으로 선보이며, 그동안 막대한 자금을 쏟아부은 AI 인프라 투자를 소비자 매출로 연결할 구체적인 로드맵을 처음으로 제시했다. 그간 시장에서는 메타의 설비투자가 실질적인 매출 성과로 이어지지 못하고 있다는 우려가 꾸준히 제기돼 왔던 만큼, 이번 발표는 그 답변으로 받아들여지는 분위기다. 실제로 이번 주가 상승은 AI 관련주 전반에 대한 매수세라기보다 메타 개별 종목에 대한 재평가 성격이 짙다는 분석이 나온다. 미즈호증권은 뮤즈가 완성도 높은 기능성과 무료 제공 방식을 앞세워 사용자 유치에 강점을 가질 수 있다고 평가했다. 키뱅크 역시 목표주가 780달러를 유지하며, 시장이 메타의 AI 시장 내 입지와 제품 주기를 여전히 과소평가하고 있다고 진단했다. ◆ 30조 달러 시장을 노리는 메타의 무기 애널리스트들이 메타를 주목하는 배경에는 방대한 소비자 접점이 자리한다. 모간스탠리는 전자상거래·여행·디지털 광고·일상 물류 등을 아우르는 소비자용 AI 에이전트 시장 규모를 약 30조 달러로 추산했으며, 이 시장에서의 성패는 유통망과 소비자 데이터 접근성에 좌우될 가능성이 크다고 봤다. 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 메신저 등 이용자 기반을 이미 확보한 메타가 이 부문에서 유리한 위치에 있다는 설명이다. 여기에 별도의 선결제 비용 없이 제공되는 점, 전용 보안 가상머신 '뮤즈 시큐어 VM' 등 프라이버시 보호 기능도 초기 사용자 확보에 도움이 될 요소로 꼽힌다. ◆ 신중론도 여전 다만 이번 출시만으로 주가의 지속적인 재평가가 보장되는 것은 아니라는 신중한 시각도 공존한다. 과거 페이스북 쇼핑이나 메타버스 사업이 초기 기대에 미치지 못했던 전례가 있는 만큼, 투자자들은 실제 사용자 확보와 참여도에 대한 증거를 먼저 확인하려 할 것으로 보인다. 키뱅크는 사용자 참여도를 성공의 1차 척도로 보고 수익화는 시간을 두고 뒤따를 것으로 전망했으며, 모간스탠리 역시 뮤즈를 아직 기업가치에 반영되지 않은 장기 수익 상승 요인으로 지목하면서도 확실한 이용 행태 데이터가 관건이라고 덧붙였다. ◆ 알파벳에도 번지는 긴장감 이번 출시는 구글 모회사 알파벳(GOOG)에도 파장을 미칠 전망이다. 쇼핑·여행·일정 관리 등 전통적으로 검색에서 시작되던 소비자 활동이 AI 에이전트로 옮겨갈 가능성이 있기 때문이다. 모간스탠리는 뮤즈가 성공적으로 안착할 경우 검색 시장에 새로운 위협 요인이 될 수 있다고 밝히며, 알파벳이 제미나이 개발 속도를 유지해야 한다는 압박이 커질 것으로 내다봤다. kimhyun01@newspim.com 2026-09-10 00:39

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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