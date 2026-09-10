한화에어로스페이스, 크로아티아에 천무 18대 수출…6400억원 규모

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스가 10일 크로아티아에 천무 18대를 수출했다.
- 이번 6400억원 계약은 한국과 크로아티아의 첫 대규모 방산협력이다.
- 정부는 천무 수출을 계기로 협력 범위를 넓혀가겠다고 밝혔다.
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현지 산업협력·후속군수지원 등 장기 협력 확대 기대
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 한화에어로스페이스가 크로아티아에 6400억원 규모의 다연장로켓 '천무' 18대를 수출한다. 천무가 크로아티아에 수출되는 것은 이번이 처음이다.
방위사업청은 10일(현지시간) 크로아티아 자그레브에서 한화에어로스페이스와 크로아티아 국방부가 6400억원(4억1000만 유로) 규모의 천무 수출계약을 체결했다고 밝혔다.
이번 계약은 한국과 크로아티아가 맺은 첫 대규모 방산협력이다. 방사청은 천무의 성능과 가격 경쟁력, 신속한 납품과 후속지원 역량 등이 종합적으로 인정받은 결과라고 평가했다.
또한 이번 계약을 계기로 양국의 방산협력이 개별 무기체계 수출을 넘어 현지 기업과의 산업협력과 후속군수지원 등 장기적·전략적 협력으로 확대될 것으로 기대하고 있다.
정부는 그동안 공식 행사와 국제 방산전시회 등에서 크로아티아 고위급 인사들과 만나 한국 무기체계의 성능과 경쟁력을 설명하며 방산협력 확대를 추진해왔다.
이날 계약식에는 안드레이 플렌코비치 크로아티아 총리를 비롯해 안규백 국방부 장관과 이용철 방사청장 등이 참석했다. 이 청장은 플렌코비치 총리와의 면담에도 배석해 양국 방산협력 확대 방안을 논의했다.
이 청장은 천무가 크로아티아의 안보 역량 강화에 기여할 것이라며 이를 시작으로 민주주의와 자유 등의 가치를 공유하는 크로아티아와 방산협력의 분야와 범위를 넓혀가겠다는 뜻을 밝혔다.
이 청장은 "이번 크로아티아 천무 계약은 한국과 크로아티아 간 방산협력의 출발점이자 협력을 본격화하는 중요한 계기"라며 "정부는 앞으로도 방산업계와 긴밀히 협력하면서 크로아티아와의 신뢰를 더욱 공고히 하고 방산협력 확대를 적극 지원하겠다"고 말했다.