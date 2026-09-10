총리실, 한동훈 '사찰' 주장에 "우연한 즉흥 질문…잠입 아니다"

AI 핵심 요약beta
- 총리실은 10일 A과장이 한동훈 의원 회견장에 잠입했다는 주장을 반박했다.
- 공개된 국회 로텐더홀을 지나며 즉흥 질문했을 뿐이라며 사찰·지시 의혹도 부인했다.
- 다만 신분을 밝히지 않고 질문한 처신은 부적절하다며 A과장을 엄중경고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 총리실 A과장이 한동훈 무소속 의원의 기자회견장에 잠입했다는 한 의원 주장에 대해 총리실이 공개된 장소를 지나가다 제기한 우연한 즉흥 질문이었다며 반박했다. 그러면서도 이유 여하를 막론하고 현직 공직자로서 부적절한 처신을 했다며 엄중경고했다고 10일 밝혔다.
국무조정실은 이날 보도설명자료를 내고 "A과장은 누구나 접근할 수 있는 공개된 장소인 국회 로텐더홀에서 진행 중이던 기자회견 현장을 동료와 함께 우연히 지나치다 즉흥적으로 궁금했던점을 질의한 것"이라고 밝혔다.
이어 "참석이 제한된 기자회견장에 의도적으로 '잠입'하였다는 보도는 사실이 아니다"라고 했다.
또 "A과장이 단체대화방을 열고 질의한 이유는 자신이 올린 한동훈 의원의 SNS 문구를 정확히 읽기 위함이었다"며 "한 의원 측에서 주장하는 '의원 사찰'이나 '총리의 지시' 등도 전혀 사실이 아니다"라고 강조했다.
그러면서도 "이유 여하를 막론하고 현직 공직자가 국회의원의 기자회견에 신분을 밝히지 않은 채 질문한 것은 공직자로서 적절하지 않은 처신으로, 이에 대해서는 엄중경고했다"고 설명했다.
국조실에 따르면 A과장은 대정부질문 관련 업무를 위해 국회를 찾았고, 국회 로텐더홀에서 진행 중인 한 의원 기자회견을 우연히 봤다. A과장은 질의응답을 듣던 중 '페이스북에 총리께서 수사지휘를 했다고 올리셨던데 무슨 취지이신지'라고 질문했고, 소속을 묻는 한 의원에게 '일반인'이라고 답변했다. 이후 A과장은 기자회견이므로 기자가 아니면 질문할 수 없다는 설명을 듣고 현장을 떠났다.
sheep@newspim.com