[마감시황] 코스피, 외인 2.7조 순매도에도 7000선 방어

AI 핵심 요약beta
- 10일 코스피가 외국인 2조7226억원 순매도에도 7033.92에 마쳤다.
- 개인과 기관이 순매수하며 코스피 7000선을 지켜냈다.
- 코스닥은 836.92로 올랐고 원달러 환율은 1339.2원에 마감했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
삼성전자우 2.78%↑·삼성생명 1.98%↑, 삼성전자·SK하이닉스는 약세
코스닥 0.79%↑…기관 1.35조 순매수·외인 1.11조 순매도
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스피는 10일 외국인의 2조7000억원대 순매도에도 개인과 기관의 매수세에 힘입어 7000선을 지켰다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 17.72포인트(0.25%) 내린 7033.92에 거래를 마쳤다. 개인과 기관이 각각 9599억원, 1124억원을 순매수했고 외국인은 2조7226억원을 순매도했다.
시가총액 상위 종목 중 삼성전자우(2.78%), 현대차(0.26%), 삼성생명(1.98%), 삼성물산(0.93%) 등이 강세를 보였다. 반면 삼성전자(-0.19%), SK하이닉스(-0.16%), SK스퀘어(-0.26%), 삼성전기(-0.28%), LG에너지솔루션(-1.62%), 삼성바이오로직스(-2.00%) 등은 약세를 나타냈다.
코스닥 지수는 전 거래일 대비 6.55포인트(0.79%) 오른 836.92에 마감했다. 기관이 1조3504억원 어치 사들이는 가운데 개인과 외국인은 각각 2303억원, 1조1121억원 어치를 팔아치웠다.
코스닥 시장에서는 에코프로(0.12%), 에코프로비엠(3.31%), 주성엔지니어링(7.02%), 레인보우로보틱스(0.79%), 심텍(0.98%), 로보티즈(4.35%) 등이 상승했다. 반면 알테오젠(-0.89%), 원익IPS(-1.08%), 이오테크닉스(-3.19%), 리노공업(-1.14%) 등은 하락했다.
한편 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 대비 3.1원 오른 1339.2원에 주간 거래를 마쳤다.
rkgml925@newspim.com