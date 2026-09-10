[ETF 시황] 코스닥 레버리지·액티브 ETF 상승…우주항공 ETF는 약세

AI 핵심 요약beta
- 10일 코스닥 ETF가 강세를 보이며 레버리지 상품이 상승했다.
- K-휴머노이드로봇 관련 ETF가 평균 2.67% 올라 테마별 1위를 했다.
- 미국우주항공 ETF는 약세였고 KODEX 레버리지는 2777억원 순유출했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
K-휴머노이드로봇 ETF 평균 2.67% 상승, 우주항공은 2.51% 하락
KODEX 코스닥150에 1176억 순유입…KODEX 레버리지 2777억 순유출
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 10일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 시장에서는 코스닥 관련 ETF가 강세를 보인 반면 우주항공 테마 ETF는 약세를 나타냈다. 코스닥150 레버리지 상품과 코스닥 액티브 ETF가 상승률 상위권에 올랐고, K-휴머노이드로봇 관련 ETF도 강세를 보였다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 ETF 시장에서 RISE 코스닥150선물레버리지는 전 거래일 대비 4.21% 상승하며 전체 ETF 가운데 가장 높은 일간 수익률을 기록했다. 이어 HANARO 코스닥150선물레버리지(3.93%), KODEX 코스닥150레버리지(3.80%), KIWOOM 코스닥150선물레버리지(3.70%), ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+(3.51%) 등이 상위권에 올랐다.
레버리지·인버스 ETF를 제외한 상품 가운데서는 TIGER 코스닥액티브(3.08%), HANARO K휴머노이드테마TOP10(2.87%), DS 코스닥액티브(2.44%), TIGER K게임(2.34%), KoAct 코스닥액티브(2.30%) 등이 상승했다.
반면 하락률 상위권에는 미국우주항공 ETF가 대거 이름을 올렸다. SOL 미국우주항공TOP10는 전 거래일보다 5.64% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. TIGER 미국우주테크(-5.00%), KODEX 미국우주항공(-4.88%), ACE 미국우주테크액티브(-4.69%), TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)(-4.06%) 등도 약세를 나타냈다.
테마별로는 K-휴머노이드로봇 관련 ETF가 평균 2.67% 오르며 가장 높은 상승률을 기록했다. 이 외에 코스닥(2.29%), 보험(1.86%), 은 현물(1.40%), 구리(1.39%) 테마가 강세를 보였다. 우주항공(-2.51%), 명품(-2.09%), 데이터센터(-2.07%), 리쇼어링(-1.98%), 항셍테크(-1.85%) 관련 ETF는 부진했다.
전 거래일 기준 KODEX 코스닥150에 1176억원이 순유입되며 가장 많은 자금이 몰렸다. 이어 TIGER MSCI Korea TR(1051억원), KODEX 머니마켓액티브(752억원), KODEX 200선물인버스2X(524억원), KODEX 인버스(506억원) 순으로 순유입이 이어졌다.
KODEX 레버리지에서는 2777억원이 순유출되며 가장 큰 자금 이탈이 발생했다. KODEX 코스닥150레버리지(-603억원), TIGER 배당커버드콜액티브(-559억원), TIGER 머니마켓액티브(-507억원), KODEX 200(-504억원) 등에서도 자금이 빠져나갔다.
rkgml925@newspim.com