씰리침대, 여주공장 준공식 개최…제조 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- 씰리침대는 9일 여주공장 준공식을 개최했다.
- 새 공장은 1만5183㎡로 기존의 약 2배다.
- 국내 품질 강화하고 아시아 공급도 넓힌다.
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글로벌 경영진 대거 참석
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대는 지난 9일 경기도 여주시 오금동에 위치한 여주공장에서 준공식을 개최하고 생산 역량 및 제조 경쟁력 제고에 본격 나선다고 10일 밝혔다.
이날 준공식에는 데이비드 몽고메리 솜니그룹인터내셔널 부사장과 사이먼 다이어 씰리 아시아퍼시픽 회장 겸 최고경영자(CEO), 윤종효 씰리코리아 대표 등 글로벌 및 국내 주요 경영진과 임직원, 업계 관계자들이 대거 참석했다.
새롭게 단장한 씰리침대 여주공장은 전체 생산 면적 1만 5183㎡ 규모로, 기존 공장(7920㎡) 대비 약 2배 확충됐다. 주요 생산설비와 빌드라인을 대폭 늘려 생산 효율성을 향상시켰으며, 원부자재 입고 및 검수부터 완성품 생산, 품질관리, 물류에 이르는 전 과정을 하나의 거점에서 일관되게 처리하는 연계 생산체계를 완성했다.
씰리침대는 이번 여주공장 준공을 기점으로 국내 생산 및 품질 관리 수준을 대폭 끌어올릴 방침이다. 나아가 확장된 생산 능력을 바탕으로 한국 시장뿐만 아니라 아시아 주요 시장으로의 제품 공급 역할을 단계적으로 확대해 나갈 구상이다.
또 향후 여주공장 인근에 스프링 전용 생산공장을 추가로 건설해 핵심 부품부터 완제품 제조까지 이어지는 일관 자체 생산 인프라를 한층 견고히 다질 계획이다.
stpoemseok@newspim.com