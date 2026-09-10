한전, 대용량 HVDC 국산화 가속화…효성중공업 최종 선정

AI 핵심 요약beta
- 한국전력이 10일 효성중공업을 HVDC 국산화 개발사로 선정했다.
- 한전은 밸브·제어기 등 핵심 기자재를 국산화해 실증을 추진한다.
- 새만금~서화성 사업 적용 뒤 해외 수출 동력으로 키우기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
효성중공업, 작년부터 GW급 기술 고도화 추진
해당 기자재 새만금~서화성 HVDC 적용 예정
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국전력(사장 김동철)이 대용량 초고압직류송전(HVDC) 핵심 기자재 국산화를 위해 효성중공업을 개발 기업으로 최종 선정했다.
한전은 안정적인 전력 공급을 위해 대용량 전압형 HVDC 핵심 기자재 국산화와 실증사업을 본격 추진한다고 10일 밝혔다.
대용량 전압형 HVDC는 대규모 전력을 장거리로 효율적으로 보내고 재생에너지로 생산한 전력을 안정적으로 전달하는 기술이다.
현재 주요 기자재는 히타치, 지멘스, GE 등 소수 글로벌 기업이 공급하고 있다. 이에 정부와 한전은 HVDC 핵심기술인 밸브·제어기와 변환용 변압기의 독자 기술 확보와 국산화를 추진해 왔다.
한전은 지난 7월 밸브·제어기 국산화 참여 기업을 공모했다. 지난달 31일 전문가 평가를 거쳐 효성중공업을 최종 선정했다.
효성중공업은 메가와트(MW)급 기술을 기반으로 지난해부터 기가와트(GW)급 기술 고도화를 추진해 왔다.
한전은 효성중공업이 개발한 HVDC 핵심 기자재를 새만금~서화성 HVDC 사업에 적용할 예정이다. 실제 전력망에서 성능과 신뢰성을 검증해 향후 국내 HVDC 사업에 활용할 기반을 마련한다.
이번 사업은 핵심기술 개발과 기자재 국산화에서 실제 전력망 실증, 수출 사업화까지 연계해 추진한다.
한전은 이를 통해 확보한 기술과 실증 실적을 해외시장 진출로 연결하고 HVDC를 국내 전력산업의 새로운 수출동력으로 육성할 방침이다.
gkdud9387@newspim.com