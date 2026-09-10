하나카드, SKT와 'AI 결제' 개발…탐색부터 결제까지 한번에

AI 핵심 요약beta
- 하나카드는 10일 SK텔레콤 컨소시엄에 참여했다.
- 국가 AI 프로젝트 모두의 AI에서 Agent Pay를 개발했다.
- AI가 상품 탐색부터 결제까지 수행하도록 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
쇼핑·여행·공공요금 등 생활서비스와 결제 인프라 연계
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 정부가 추진하는 전 국민 인공지능(AI) 일상화 프로젝트 '모두의 AI' 사업에 SK텔레콤 컨소시엄의 금융 파트너로 참여해 'Agent Pay(에이전트 페이)' 서비스를 개발한다고 10일 밝혔다.
'모두의 AI'는 국산 파운데이션 모델을 기반으로 국민 누구나 범용 챗봇과 AI 에이전트를 이용할 수 있도록 지원하는 국가 프로젝트다. 과학기술정보통신부는 SK텔레콤을 포함한 3개 컨소시엄을 사업자로 선정했으며 오는 12월 대국민 서비스 개시를 목표로 개발을 진행하고 있다.
하나카드는 SK텔레콤 컨소시엄에서 결제와 금융 서비스를 담당한다. AI 에이전트와 결제 인프라를 연계해 이용자의 요청에 따라 상품이나 서비스를 탐색·추천하고 최종 결제까지 수행하는 Agent Pay를 구현할 계획이다.
Agent Pay는 이용자가 자연어로 원하는 조건을 입력하면 AI 에이전트가 적합한 상품이나 서비스를 찾아 제안하고 등록된 결제수단을 이용해 결제까지 마치는 방식이다. 기존 챗봇이 정보 검색과 추천에 그쳤다면 실제 구매와 결제까지 연결하는 데 초점을 맞췄다.
하나카드는 SK텔레콤의 통신 인프라와 에이전트 인터페이스, 컨소시엄 내 모빌리티·쇼핑·예약 등 생활서비스에 자사의 결제·인증 역량을 결합할 예정이다.
이를 통해 쇼핑과 여행, 여가, 공공요금 등 일상적인 소비 과정에서 검색과 인증 절차를 줄이고, 고령층과 디지털 취약계층도 대화 방식으로 금융·결제 서비스를 이용할 수 있도록 한다는 계획이다.
하나카드 관계자는 "AI가 정보를 제공하는 단계를 넘어 고객의 요청을 이해하고 실제 서비스를 수행하는 AI 에이전트 시대로 발전하고 있다"며 "Agent Pay를 통해 AI와 금융, 고객의 일상을 연결하는 새로운 서비스를 만들어 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com