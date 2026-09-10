위메이드 '나이트 크로우', 첫 점핑 서버 '제네시아' 17일 오픈

AI 핵심 요약beta
- 위메이드는 10일 나이트 크로우 점핑 서버 제네시아를 17일 연다고 밝혔다.
- 제네시아는 6개월 독립 운영 서버로 50레벨부터 성장 지원을 받는다.
- 사전예약과 출석 이벤트, 양손검 클래스 리부트도 함께 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전설 탈것 등 사전예약 보상...양손검 리부트도 진행
[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 위메이드는 매드엔진이 개발한 MMORPG '나이트 크로우'의 첫 점핑 서버 '제네시아'를 오는 17일 오픈한다고 10일 밝혔다.
제네시아는 6개월간 독립적으로 운영되는 성장 특화 서버다. 이용자는 캐릭터 생성 시 지급되는 점핑 물약을 사용해 50레벨부터 육성을 시작할 수 있다. 62레벨까지는 레벨업에 필요한 경험치의 80%를 획득할 수 있는 성장 지원 아이템도 제공된다.
제네시아 서버 사전예약은 10일부터 17일까지 진행된다. 사전예약 참여자에게는 전설 탈것을 지급하며, 서버 전용 이벤트를 통해 전설 소환권과 장비 세트, 소환권 등 성장 지원 보상을 제공한다.
가을 맞이 출석 이벤트도 오는 24일까지 진행한다. 이용자는 접속 일수에 따라 탈것·무기 외형 선택 상자와 플래티넘 쿠폰 등을 받을 수 있다.
오는 17일에는 '양손검' 클래스 리부트도 진행한다. 신규 전투 시스템을 도입해 광역 공격 능력과 생존력을 강화하며, 이후 다른 클래스도 순차적으로 개편할 예정이다.
flurry327@newspim.com