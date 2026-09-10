삼성바이오로직스, 유럽 제약사와 3508억원 CMO 계약

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스가 10일 유럽 제약사와 3508억원 CMO 계약을 맺었다.
- 계약 기간은 2033년 12월31일까지며 고객사와 제품명은 비공개다.
- 누적 수주액은 219억달러로 늘었고 올해 계약은 6건이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
창립 이후 누적 수주액 219억달러
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 유럽 소재 제약사와 3508억원 규모의 바이오의약품 위탁생산(CMO) 계약을 체결했다.
삼성바이오로직스는 10일 유럽 소재 제약사와 2억6218만2000달러(약 3508억원) 규모의 신규 CMO 계약을 체결했다고 공시했다.
고객사와 제품명은 비밀유지 조항에 따라 공개하지 않았다. 계약 기간은 2033년 12월31일까지다.
이번 계약으로 삼성바이오로직스의 창립 이후 누적 수주액은 219억달러로 늘었다. 올해 공시 기준 계약 건수는 총 6건이다.
삼성바이오로직스는 생산능력과 사업 포트폴리오, 글로벌 거점을 확대하는 '3대축 확장' 전략을 추진하고 있다.
생산능력은 지난해 4월 가동을 시작한 18만L 규모의 5공장과 올해 3월 인수한 6만L 규모의 미국 록빌 공장을 포함해 총 84만5000L다. 향후 인천 송도 제2바이오캠퍼스에 6~8공장을 순차적으로 건설해 총 138만5000L까지 생산능력을 확대할 계획이다.
사업 영역도 넓히고 있다. 기존 항체 및 메신저리보핵산(mRNA) 의약품에 이어 항체·약물접합체(ADC) 전용 시설을 구축했으며, 지난 7월에는 폴리펩타이드그룹 인수 계획을 발표해 펩타이드 CDMO 사업 진출을 추진하고 있다.
글로벌 영업 거점도 확대한다. 올해 3분기 중 네덜란드에 유럽 세일즈 오피스를 열어 미국과 일본에 이어 유럽에도 영업 거점을 마련할 예정이다.
삼성바이오로직스는 지난해 99%의 배치 성공률을 기록했으며 올해 9월 기준 글로벌 규제기관 누적 승인 건수는 464건이다. 회사는 생산능력과 사업 포트폴리오, 글로벌 영업 거점을 기반으로 신규 고객 확보와 기존 고객사와의 계약 확대를 추진한다는 방침이다.
sykim@newspim.com