방미통위 재승인 문턱 넘은 홈쇼핑 12개사…현대홈쇼핑 1위

AI 핵심 요약beta
- 홈쇼핑 사업자 12곳이 10일 방미통위 재승인을 통과했다.
- 현대홈쇼핑은 784.98점으로 대상 사업자 중 최고점을 받았다.
- 중소기업 판로 지원과 방송평가, 공적 책임이 반영됐다.
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재승인 기준 650점 웃돌아
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 홈쇼핑 사업자 12곳이 방송미디어통신위원회 재승인 심사를 모두 통과해 향후 7년간 방송사업을 이어간다. 이 중 현대홈쇼핑은 공적 책임과 방송평가 부문에서 높은 점수를 받아 대상 사업자 가운데 최고점을 기록했다.
10일 홈쇼핑업계에 따르면 방미통위는 전날 현대홈쇼핑과 롯데홈쇼핑, 홈앤쇼핑 등 승인 유효기간 만료를 앞둔 홈쇼핑 사업자 12곳의 재승인을 의결했다.
현대홈쇼핑은 총점 1000점 만점에 784.98점을 받아 재승인 기준인 650점을 넘겼다. 심사 대상 가운데 가장 높은 점수다.
특히 방송평가위원회 방송평가 부문에서 275점 만점에 239.95점을 받아 전체 사업자 중 1위를 기록했다. 방송평가는 방송 심의의 적절성과 시청자 권익 보호 활동 등을 평가한다.
현대홈쇼핑은 장애인 방송을 비롯해 공익광고 편성, 불공정거래 신고센터 운영 등 방송의 공적 책임과 공정거래 체계 강화에도 힘을 쏟고 있다.
중소기업 판로 지원도 평가 요소로 작용했다. 현대홈쇼핑은 지난해 전체 방송 편성시간의 76%를 중소기업 상품으로 채웠다. 재승인 조건인 70%를 웃도는 수준이다. 신상품 입점 테스트와 재고 처리를 위한 수수료 인하 방송도 운영하고 있다.
현대홈쇼핑에 이어 롯데원TV가 781.52점으로 두 번째로 높은 점수를 받았다. NS샵플러스는 775.03점, 롯데홈쇼핑은 760.85점, 신세계쇼핑은 756.70점을 각각 기록했다.
이번 심사에서는 방송평가 결과와 공적 책임·공정성 이행 실적, 중소기업 활성화 기여도, 시청자·소비자 권익 보호 등을 종합적으로 평가했다. 방미통위는 향후 재승인 조건 준수 여부와 중소기업 상품 발굴·육성 가이드라인 이행 계획 등을 점검할 예정이다.
현대홈쇼핑 관계자는 "앞으로도 방송의 공적 책임 강화와 함께 협력사와의 상생 협력을 더욱 공고히 할 계획"이라며 "특히 자체 오프라인 뷰티 편집숍 '코아시스' 운영을 통해 뷰티 협력사 매출 확대를 이끄는 등 다방면에서 중소기업 판로 확대 지원에 나설 것"이라고 말했다.
kji01@newspim.com