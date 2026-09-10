SKT '모두의 AI' 컨소시엄 출범…금융·의료·교육 등 생활밀착형 AI 추진

9일 출범식 개최...엔드 투 엔드 실행형 에이전트 목표

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SK텔레콤이 금융·의료·교육·공공·소상공인 등 다양한 분야의 기업·기관과 손잡고 국민 일상에 필요한 업무를 수행하는 인공지능(AI) 서비스 구축에 나선다.

SK텔레콤은 지난 9일 서울 중구 T타워 수펙스홀에서 '모두의 AI 컨소시엄' 출범식을 열고 참여 기업·기관과 공동 사업 추진을 시작했다고 10일 밝혔다.

SK텔레콤은 지난 9일 서울 중구 T타워 수펙스홀에서 '모두의 AI 컨소시엄' 출범식을 열고 참여 기업·기관과 공동 사업 추진을 시작했다고 10일 밝혔다. [사진= SK텔레콤]

'모두의 AI'는 이용자의 요청을 이해하고 필요한 정보를 찾아 제공하는 것을 넘어 후속 업무까지 수행하는 '엔드 투 엔드(End-to-End) 실행형 에이전트'를 목표로 한다.

SKT는 금융·결제, 소상공인, 공공·헬스케어, 돌봄·복지, 투자·벤처, 교육·미래세대, AI 기술·보안, 라이프스타일 등 8개 분야에서 전문 기업·기관과 협력한다.

유경상 SKT AI CIC장은 출범식에서 "이번 '모두의 AI' 사업 선정은 SKT 한 회사가 아닌 참여 기업·기관 전체의 역량으로 이룬 결과"라며 "참여사들과 함께 전 국민이 사용하는 AI 생태계를 만들어보고 싶다"고 말했다.

김지훈 SKT AI사업본부장은 "모두의 AI는 사용자의 말을 듣고 필요한 정보를 전달하는 것은 물론 이용자의 상황에 맞춘 답변과 후속 조치까지 수행하는 실행형 에이전트를 목표로 한다"며 "국내 최대 규모의 파트너십을 바탕으로 국민의 일상을 돕는 대표 AI 서비스를 선보이겠다"고 밝혔다.

교육·미래세대 분야에서는 라이너와 엘리스그룹이 참여한다. 라이너는 AI 검색·리서치와 문서 작성 기능을 기반으로 청년·취업준비생을 위한 에이전트를 개발한다. 엘리스그룹은 AI 활용 역량을 진단하고 개인별 학습 과정과 교육 콘텐츠를 추천하는 교육 특화 에이전트 구축에 협력한다.

금융·결제 분야에서는 신한카드, 하나카드, 해빗팩토리가 참여한다. 신한카드와 하나카드는 대화형 결제 등 금융 서비스와 AI를 연계하고, 해빗팩토리는 마이데이터를 활용한 AI 자산관리 및 금융 서비스 연계를 추진한다.

소상공인 분야에서는 채널코퍼레이션, 알프레드, 한국세무사회전산법인이 고객 상담부터 세무·재무·경리 업무까지 지원하는 AI 서비스를 구축한다. 채널코퍼레이션은 예약 변경 등 고객 상담 자동화를, 알프레드는 세금 환급과 지원금 등 정책지원 정보 제공을, 한국세무사회전산법인은 검증된 세무정보와 전문 세무사 상담 연계를 담당한다.

공공·헬스케어 분야에는 페르소나에이아이, 굿닥, 사운더블헬스코리아가 참여한다. 페르소나에이아이는 전입신고와 주거지원 등 공공서비스를 이용자의 상황에 맞춰 안내하고 신청까지 연계하는 공공 AI 에이전트를 개발한다. 굿닥은 병원 탐색과 예약·접수를 지원하는 의료 에이전트 구축에 협력하며, 사운더블헬스코리아는 의료진 검증을 거친 건강정보를 활용한 AI 건강상담 기능을 개발한다.

돌봄·복지 분야에서는 독거노인종합지원센터가 참여해 전국 680여개 수행기관과 함께 취약계층 어르신의 안부 확인과 건강·생활 안전 점검 등을 지원한다. AI가 현장 상황을 파악하고 필요한 경우 관계자에게 전달해 후속 지원으로 연결하는 방식이다.

투자·벤처 분야에서는 해시드벤처스가 AI 특화 스타트업을 발굴하고 컨소시엄과의 협업 기회를 마련한다. 새로운 AI 기술과 서비스가 '모두의 AI'에 합류할 수 있도록 생태계를 확대한다는 계획이다.

AI 기술·보안 분야에서는 노타, 셀렉트스타, 에이투시스, 에임인텔리전스가 참여한다. 노타는 AI 모델 경량화·최적화를, 셀렉트스타는 학습·평가 데이터 구축과 품질 검증을 담당한다. 에이투시스는 AI 모델 라우팅과 서빙·추론 최적화를 지원하고, 에임인텔리전스는 AI 레드티밍과 실시간 점검 등을 통해 모델과 에이전트의 안전성을 검증한다.

라이프스타일 분야에서는 티맵모빌리티와 SK브로드밴드가 참여한다. 티맵모빌리티는 장소·경로·교통정보 등을 AI 에이전트와 연계해 이용자의 이동을 지원하고, SK브로드밴드는 시청 이력과 이용자 취향을 반영한 콘텐츠 추천 서비스를 구축한다.

SKT는 앞으로 각 참여 기업·기관의 기술과 서비스를 하나의 AI 경험으로 연결하고 분야별 서비스를 구체화할 예정이다.

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