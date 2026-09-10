SG, 유상증자 374억원 조달…"국내외 사업 확대"

AI 핵심 요약beta
- SG가 10일 유상증자로 374억원을 조달했다.
- 실권주 공모 441.64대 1, 구주주 청약 96.34%였다.
- 자금은 생산거점 확대와 인도네시아 투자에 쓴다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 아스콘 전문기업 SG가 유상증자를 통해 374억원을 조달했다고 10일 밝혔다.
지난 8~9일 진행한 실권주 일반공모에서 441.64대 1의 경쟁률을 기록했으며, 3~4일 진행한 구주주 청약에서는 모집 물량의 96.34%가 청약됐다. 이번 유상증자로 발행되는 신주는 총 4100만주이며, 납입일은 11일, 상장일은 29일로 예정돼 있다.
회사에 따르면 확보한 자금은 수도권 아스콘 생산거점 확대와 인도네시아 현지 사업 투자, 원재료 확보 및 재무구조 개선에 투입된다. 국내에서는 수도권 내 생산거점을 추가 확보해 아스콘 공급 지역을 확대할 계획이다.
해외 사업으로는 인도네시아 현지 생산거점 구축과 도로 인프라 사업 참여를 추진한다. SG는 최근 조달청과 985억원 규모의 아스콘 다수공급자계약(MAS)을 체결했으며, SK하이닉스 용인 첨단시스템반도체 클러스터에 아스콘을 공급한 바 있다.
SG 관계자는 "구주주 청약에 이어 일반공모까지 마무리되면서 유상증자를 통한 자금 조달 절차가 사실상 완료됐다"며 "확보한 자금을 계획된 성장사업에 차질 없이 투입해 국내 사업 경쟁력을 강화하고 해외사업의 성과 창출에도 속도를 내겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com