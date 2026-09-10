수자원공사, 에너지기술평가원과 개도국 물·전력 사업발굴 나선다

AI 핵심 요약beta
- 한국수자원공사가 10일 에기평과 융합 ODA 협약을 맺었다.
- 두 기관은 물·에너지 문제 해결 사업모델을 공동 발굴한다.
- 신재생 연계 사업을 추진해 해외 진출도 지원한다.
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물 분야 사업과 에너지 역량 '시너지'
국내 물·에너지 기술 해외진출 지원
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수자원공사가 한국에너지기술평가원과 손잡고 개발도상국의 물과 전력 문제를 함께 해결하는 지원사업을 발굴한다.
수자원공사는 대구 엑스코(EXCO)에서 열린 '2026 대한민국 국제물주간(KIWW)'에서 에기평과 '수자원·에너지 융합 공적개발원조(ODA) 업무협약(MOU)'을 체결했다고 10일 밝혔다.
기후부 산하기관인 두 기관은 각자 역량을 결합해 개발도상국에 필요한 융합형 ODA 사업을 공동 발굴할 계획이다.
수자원공사는 지난 1993년부터 전 세계 40개국에서 116건의 물 분야 ODA 사업을 수행해 왔다.
공사는 여기에 에너지 연구개발(R&D)과 사업화 지원을 담당하는 에기평의 전문성을 더할 예정이다. 이에 물과 에너지 문제를 겪는 개발도상국에 적용할 사업모델을 마련한다는 계획이다.
먼저 양 기관은 수자원 시설과 신재생에너지 설비를 연계한 사업모델을 발굴한다. 사업 타당성 검토와 공동 기획, 전문 인력 및 기술 교류도 추진한다.
이렇게 발굴한 사업이 대외경제협력기금(EDCF) 등 실제 재원 확보로 이어질 수 있도록 관계 부처와의 협의도 진행할 방침이다.
이를 통해 국내 물·에너지 인프라 기술의 해외 진출도 지원한다. 국내 기업이 해외 인프라 시장에 함께 진출할 수 있는 기회도 확대할 계획이다.
한성용 수자원공사 그린인프라부문장은 "공사의 글로벌 네트워크와 평가원의 에너지 기술 역량을 결합해 융합 ODA 모델을 구체화하고, 이를 바탕으로 우리 인프라 기술과 기업들의 해외 진출을 지원하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com