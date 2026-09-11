대입 수시모집 원서접수 먹통…대교협 ﻿"1시간 마감 연장"

AI 핵심 요약beta
- 대교협이 11일 원서접수 서버 오류로 마감 연장했다.
- 유웨이어플라이 오류로 일부 수험생 결제에 차질이 났다.
- 오후 6시 마감 대학만 7시까지 원서를 받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 대학 원서 접수 시스템에서 서버 오류가 발생해 일부 대학에서 2027학년도 대입 수시모집 원서접수 마감 시간을 오후 6시에서 7시로 1시간 연장했다.
한국대학교육협의회는 11일 '유웨이어플라이' 원서 접수 시스템에서 서버 오류가 발생한 점을 감안해 2027학년도 대입 수시모집 원서 접수의 마감 시각을 오후 6시에서 7시로 1시간 연장했다고 밝혔다.
대교협에 따르면 이날 오후 5시50쯤 유웨이어플라이 원서 접수 시스템에서 서버 오류가 발생했다.
이에 따라 마감 시각을 앞두고 일부 수험생들이 정상적으로 원서 접수 및 결제를 완료하지 못했다.
수험생들은 원서 접수 대행사인 유웨이어플라이나 진학어플라이 중 한 곳에 통합회원으로 가입하면 모든 대학에 원서를 낼 수 있다.
연장 대상은 당초 이날 오후 6시에 원서접수가 끝날 예정이었던 대학이다. 해당 대학은 오후 7시까지 원서를 받았다. 다만 당초 마감시간이 오후 6시 이후인 대학은 이번 연장 대상에서 제외됐다.
romeok@newspim.com