청와대, '겸직 논란' 용혜인에 "후보자, 설명 기회 가져야…기자회견, 협의 없었다"

AI 핵심 요약beta
- 청와대가 11일 용혜인 후보자 지명 철회 없다고 밝혔다
- 청와대는 청문회 전 후보자 설명 기회가 필요하다고 했다
- 인사 검증 논란엔 국민 눈높이 맞게 보완하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 11일 '의원 겸직 논란'에 휩싸인 용혜인 성평등가족부 장관 후보자에 대해 "후보자가 국민들께 설명할 기회를 가져야 한다는 입장에 변함없다"며 인사청문회 이전까지 지명을 철회할 생각이 없음을 분명히 했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 춘추관에서 언론과 만나 용 후보자 지명 철회 가능성을 묻는 질문에 "장관 후보자에 대해서는 국민들에게 (후보자가) 설명을 드릴 기회가 제공 돼야 한다는 게 청와대 입장이고, 다양한 국민들의 목소리를 귀 기울여 듣고 있다"며 이같이 밝혔다.
강 수석대변인은 또 전날 이재명 대통령의 귀국과 거의 동시에 이뤄진 용 후보자의 기자회견에 대해 "대통령 순방 일정과 무관한 사안"이라며 "따로 협의는 없었다"고 선을 그었다.
아울러 김민석 더불어민주당 대표가 반대 여론과 달리 김승원 법무부 장관 후보자를 호평한 것에 대해서는 "여당 대표의 말에 따로 드릴 말씀은 없다"고 밝혔다.
강 수석대변인은 "내각에 입각할 장관 후보자로 지명된 분들은 청문회를 통해서 충분히 직무적합도나 여러 의혹에 대해 직접 소명할 기회가 있어야 한다는 입장은 달라지지 않았다"고 덧붙였다.
청와대의 인사 검증 시스템에 문제가 있다는 지적에 강 수석대변인은 "이재명 정부 인사는 인사위원장의 책임 하에 확정되는 것"이라며 "국민 눈높이에 부족함이 없게 지속적으로 보완하고 있다. 조금 더 강화해 나가도록 하겠다"고 답했다.
pcjay@newspim.com