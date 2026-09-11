서천 장항 앞바다서 어선·고무보트 충돌…2명 부상

AI 핵심 요약beta
- 11일 서천 장항신어선물양장 앞서 어선과 보트가 충돌했다.
- 보트 탑승 40대와 50대 남성 2명이 병원으로 이송됐다.
- 보령해경은 승선원 상대로 사고 경위를 조사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서천=뉴스핌] 오영균 기자 = 11일 오후 2시 10분쯤 충남 서천군 장항신어선물양장 인근 해상에서 2.99톤급 연안자망 어선 A호와 15마력 고무보트 B호가 충돌했다.
보령해양경찰서에 따르면 사고 당시 두 선박에는 각각 2명이 타고 있었으며 모두 자력으로 장항항에 입항했다.
A호에서는 인명이나 선박 피해가 발생하지 않았다.
반면 B호에 타고 있던 40대 남성 운항자는 호흡곤란과 등 통증을 호소했고 함께 타고 있던 50대 남성도 옆구리 통증을 호소해 현장에서 대기 중이던 119구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨졌다.
보령해경은 양측 승선원 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
보령해경 관계자는 "해상에서는 주변 선박의 움직임을 지속적으로 확인하고 충분한 안전거리를 확보해야 한다"며 "출항 전 장비와 운항 상태도 점검해 달라"고 당부했다.
gyun507@newspim.com