질병청, '인플루엔자 유행주의보' 발령…21일부터 예방접종 시작

AI 핵심 요약beta
- 질병관리청이 11일 인플루엔자 유행주의보를 발령했다.
- 36주차 독감 의사환자 분율은 25.3명으로 기준을 넘었다.
- 고위험군은 백신과 치료를 서둘러야 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
코로나19 입원환자, 8월 후 증가
소아 등 고위험군, 요양급여 인정
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 독감(인플루엔자) 유행주의보가 발령됐다.
질병관리청은 11일 인플루엔자 발생이 예년 대비 높은 수준을 보임에 따라 '호흡기감염병 관계부처 합동대책반 제9차 회의'를 개최하고 이날 0시부터 '인플루엔자 유행주의보'를 발령한다고 밝혔다.
인플루엔자 유행주의보는 인플루엔자 의사환자(ILI) 분율이 해당 절기 유행기준을 초과하고 인플루엔자 바이러스 검출률이 5% 이상인 경우 전문가 자문을 거쳐 발령한다. 의원급 의료기관의 인플루엔자 의사환자(ILI) 표본감시 결과, 지난 8월 30일부터 9월 5일까지 올해 36주차 인플루엔자 의사환자 분율은 외래환자 1000명당 25.3명으로 이번 절기 유행기준(12.9명)을 초과했다. 전년 동기간(6.6명) 대비 높은 수준으로 빠르게 증가하고 있다.
인플루엔자는 모든 연령층에서 발생이 증가하고 있다. 특히 7~12세(75.1명), 1~6세(49.8명), 13-18세(31.3명) 순으로 학령기와 유·소아 연령층에서 빠른 증가세를 보이고 있다.
36주차 병원급 표본의료기관의 입원환자 수는 300명이다. 지난주 166명 대비 약 2배 증가해 전년 동기간(2025년 36주 23명) 대비 높은 발생을 보인다. 입원환자의 연령층은 65세 이상이 60%로 가장 많은 비중을 차지하고 있다.
인플루엔자바이러스 검출률도 증가세를 보이고 있다. 주로 유행 중인 인플루엔자바이러스는 A형(H1N1)pdm09으로 이번 절기 백신주와 유사하고 치료제 내성에 영향을 주는 변이는 없는 것으로 확인됐다. 백신주는 세계보건기구(WHO)에서 권장된 인플루엔자 백신 생산에 사용된 바이러스다.
이번 절기 인플루엔자의 이른 유행은 일본에서도 유사하게 보고되고 있다. 중국도 남부지방을 중심으로 높은 인플루엔자 검출률을 보이고 있다.
코로나19 입원환자 수는 전년 동기간 대비 낮은 수준이지만 8월 후 지속 증가 중이다. 36주차 병원급 표본감시 의료기관의 코로나19 입원환자 수는 193명으로 전년 동기간 대비 낮은 수준이다. 그러나 8월 이후 지속적으로 증가하고 있어 주의가 요구된다. 연령층별로는 65세 이상 고령자가 전체의 65.3%로 가장 많은 비율을 차지하고 있다.
올해 36주차 코로나19 바이러스 검출률은 16.3%로 전주(11.7%) 대비 상승했다. 하수 내 코로나19 바이러스 농도도 증가 추세를 보이고 있다. 코로나19 변이 바이러스는 BA.3.2 변이가 올해 1월 첫 검출 후 지속 증가하는 상황이다. 지난 7월까지 우세종이었으나 8월에는 PQ.16.1.1이 53.9%로 가장 우세하다.
인플루엔자 유행주의보 발령 기간에는 소아, 임신부, 65세 이상 어르신, 만성질환자 등 고위험군과 의사의 판단에 따라 항바이러스제(2종)를 처방 받는 경우, 검사 없이도 요양급여가 인정된다.
질병청은 오는 21일부터 인플루엔자 국가예방접종을 순차적으로 시행할 예정이다. 유행 상황과 백신 공급 일정 등을 종합적으로 고려해 면역저하자를 포함한 집중 보호 대상자를 중심으로 접종 일정을 조정하는 방안도 검토할 계획이다.
질병청은 호흡기감염병에 대응하기 위해 '호흡기감염병 관계부처합동대책반'을 운영하고 있다. 이번 절기부터 의원급 표본감시기관을 확대해 인플루엔자 유행을 더 민감하게 파악하고 있다. 지역별 대표성도 확보해 시·도 단위 지역별 유행 정보도 제공하고 있다.
고위험군을 대상으로 인플루엔자와 코로나19 예방접종이 차질없이 진행되도록 백신수급 상황 등도 점검하고 있다. 고령층이 생활하는 요양병원과 요양시설의 경우 연령별 접종 일정과 관계 없이 지역사회 유행상황에 따라 유연하게 대응할 수 있도록 백신이 공급되는 시점부터 접종을 허용할 예정이다.
임승관 질병관리청장은 "이번 절기 인플루엔자 유행이 빠르게 시작되고 있어 인플루엔자에 취약한 고위험군들은 각별히 주의가 필요하다"며 "65세 이상 어르신이나 면역저하자 등은 발열이나 호흡기증상 발생 시 조기에 의료기관을 방문하여 적절한 진단과 치료를 받으셔야 한다"고 강조했다.
임 청장은 "65세 이상 어르신, 임산부, 어린이 등은 대상자별 일정에 맞춰 접종을 받으시길 바란다"고 당부했다.
sdk1991@newspim.com