[로펌이슈] 법무법인 동인, 2026 서울사회복지대회 서울시의회 의장상 수상

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 동인이 11일 서울사회복지대회서 의장상을 받았다
- 동인은 2017년부터 소외계층 여성에 후원금을 전달했다
- 오세빈·김광훈 변호사가 인권지킴이단으로 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 법무법인 동인(대표변호사 원창연)이 11일 서울여성플라자 국제회의장에서 열린 '2026 서울사회복지대회'에서 지역사회 나눔 문화 확산과 사회공헌에 기여한 공로로 서울특별시의회 의장상을 수상했다.
동인은 2017년부터 소외계층 여성 보호 및 자립 지원을 위해 매년 연말 후원금을 전달하며 지속적인 나눔을 실천해 왔다.
또한 오세빈, 김광훈 변호사가 서울특별시립여성보호센터 내 인권지킴이단 단원으로 직접 참여해 시설 생활인들의 인권 보호와 권익 증진을 위한 법률 자문 및 지원 활동을 지속해 왔다.
박보영 공익위원회 위원장은 "지속적인 관심과 지원이 필요한 이웃들을 위한 작은 나눔이 뜻깊은 수상으로 이어져 기쁘다" 며 "앞으로도 법률 전문가로서 사회적 책임을 다하고, 지역사회의 소외된 이웃들에게 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.
hong90@newspim.com