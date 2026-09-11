DB저축은행, 'Dream Big 보통예금' 금리 인상…최고 연 3.2%

AI 핵심 요약beta
- DB저축은행이 11일 Dream Big 보통예금 금리를 인상했다.
- 7000만원 이하 예치금에 연 3.2%를 제공한다.
- 우대조건 없이 기존 고객에도 같은 금리를 적용했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB저축은행은 수시입출금식 상품인 'Dream Big 보통예금'의 금리를 인상해 7000만원 이하 예치금에 연 3.2%의 금리를 제공한다고 11일 밝혔다.
Dream Big 보통예금은 별도의 가입 기간이나 자금 운용 제한 없이 자유롭게 입출금할 수 있는 상품이다. 만 19세 이상 개인 고객이면 모바일 앱이나 영업점을 통해 1인 1계좌까지 가입할 수 있다.
급여이체나 카드 사용 등 별도의 우대조건 없이 금리가 적용되며 신규 가입자뿐 아니라 기존 고객에게도 동일한 금리를 제공한다.
예치금액별로 금리는 차등 적용된다. 7000만원 이하 금액에는 연 3.2%, 7000만원 초과 10억원 이하에는 연 1.5%, 10억원 초과 금액에는 연 0.5%가 적용된다.
상품은 DB저축은행 모바일 앱과 서울 다동 본점, 강남금융센터지점, 목동지점, 압구정지점에서 가입할 수 있다.
DB저축은행 관계자는 "최근 금융시장 변화에 맞춰 고객이 자금을 보다 유연하고 효율적으로 운용할 수 있도록 금리 인상을 결정했다"며 "앞으로도 고객이 실질적으로 체감할 수 있는 경쟁력 있는 금융상품과 서비스를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com