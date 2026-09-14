서울 지하철 7호선 장암역 10월 한 달 휴업…"임시 역사 안전성 검증"

AI 핵심 요약beta
- 서울교통공사는 10월 2일부터 30일까지 장암역을 휴업한다.
- 도봉산~옥정 철도 연계 임시역사 안전성 검증을 위해서다.
- 휴업 기간 도봉산역~장암역 무료 셔틀버스를 운행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울교통공사는 지하철 7호선 장암역이 10월 2일부터 30일까지 휴업에 들어간다고 14일 밝혔다. 휴업 기간 지하철 7호선은 석남역부터 도봉산역까지만 운행한다.
이번 휴업은 도봉산~옥정 광역철도 신설 장암역의 준공 시까지 사용 예정인 임시 역사의 안전성을 검증하기 위함이다. 임시 역사 사용에 앞서 전문 기관 합동점검, 열차 시운전 등 철도시설의 안전을 검증한다.
공사는 경기도(건설사업시행자)가 추진 중인 도봉산~옥정 광역철도 사업 계획에 따라 신설 장암역 개통 전까지 7호선 장암역 이용객 불편 최소화를 위해 임시 역사를 건설한다고 덧붙였다. 현재 도봉차량기지 내 간이 역사 형태로 운영 중인 장암역을 철거, 새롭게 장암역을 건설해 도봉산~옥정 광역철도와 연결할 예정이다.
휴업 기간 도봉산역~장암역 구간에 무료 셔틀버스를 운행한다. 운행 시간은 오전 5시부터 자정까지며, 운행 간격은 평일 7~15분, 주말과 공휴일 10~20분이다.
공사는 경기도에 대체교통수단 마련 등 이용객 불편 최소화를 위한 대책을 요청했다. 경기도와의 긴밀한 공조를 통해 도봉산역에 현장 안내요원을 배치하고 셔틀버스 승차 위치를 안내한다.
아울러 공사 홈페이지, 또타앱, 역사 내 행선안내기, 현수막 등 각종 홍보 수단을 이용해 휴업 일정과 대체 교통 이용 방법을 사전에 알려 고객 불편을 최소화할 계획이다.
정원규 공사 전략사업본부장은 "도봉산~옥정 광역철도 건설계획에 따른 임시 역사의 안전성 검증을 위해 장암역 휴업이 불가피한 여건"이라며 "다만 경기도와 협력해 사전 홍보에 만전을 기하고, 무료 셔틀버스 정상 운행 모니터링 등 고객 불편이 최소화 되도록 노력하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com