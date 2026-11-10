두나무, 첫 '임팩트 보고서' 발간…2025년 6540억원 가치 창출

AI 핵심 요약beta
- 두나무가 10일 본업과 ESG 활동 가치를 측정한 임팩트 보고서를 발간했다.
- 두나무는 2025년 경제·사회·환경적 가치가 총 6540억원으로 집계됐다고 밝혔다.
- 두나무는 금융사기 예방과 자산 보호, 금융교육 등 성과를 보고서에 담았다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =업비트 운영사 두나무가 본업 및 ESG 활동의 가치를 측정한 '2026 임팩트 보고서'를 발간했다고 10일 밝혔다.
이번 보고서는 기부나 봉사 등 단순 사회공헌 활동을 넘어 이상거래 차단, 자산 보호, 정보보호, 금융교육 등 주요 사업 활동이 이용자와 사회에 제공한 가치를 정량 지표와 화폐 가치로 산정한 것이 특징이다.
보고서는 크게 '밸류 임팩트', '비즈니스 임팩트', '그로스 임팩트' 등 3개 영역으로 구성됐다.
두나무가 2025년 한 해 동안 창출한 경제·사회·환경적 가치(밸류 임팩트)는 총 6540억원으로 집계됐다. 세부 영역별로는 ▲투명한 거래환경(289억원) ▲안전한 투자경험(745억원) ▲산업 생태계 확장(334억원) ▲사회공헌 활동(122억원) ▲환경·생태 보전(25억원) ▲경제적 기여(5025억원) 등이다. 경제적 기여 금액은 2025년 귀속 현금배당금총액과 연결 법인세비용을 합산해 산정했다.
두나무는 이상거래탐지시스템(FDS)과 자금추적 솔루션을 활용해 176억원 규모의 금융사기 피해를 예방했다. 고객 자산의 99.04%를 인터넷과 분리된 콜드월렛에 보관하며 법정 의무 비율(80%)을 상회하는 관리 체계를 유지하고 있다. 이에 따른 잠재적 피해 예방 가치는 약 97억원으로 산정됐다.
아울러 착오전송 자산 복구 등으로 총 396억원의 가치를 실현했으며, 보안 부문에는 243억원을 투자해 252억원 상당의 가치를 창출한 것으로 집계했다. 2018년부터 2025년까지 집행한 누적 ESG 투자액은 3003억원이며, 2021년부터 2025년까지의 누적 경제적 기여액은 2조9682억원에 달한다.
청소년 디지털 금융 교육 '업클래스 주니어'를 통해 2만9218명에게 교육을 제공하고, 희귀·자생식물 보전지 조성 프로젝트 등 생태계 보전 활동도 함께 펼쳤다.
보고서에는 밸류 임팩트 외에도 업비트와 증권플러스의 사업 성과를 담은 '비즈니스 임팩트', Web3 인프라 브랜드 'GIWA(기와)'를 통한 향후 기술 및 사업 방향을 정리한 '그로스 임팩트'가 함께 담겼다.
오경석 두나무 대표는 "이용자에게 제공한 실질적 가치를 객관적으로 측정하고자 한 첫 시도"라며 "투명한 투자 환경을 조성하고 기술 바탕의 미래 가치를 창출하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com